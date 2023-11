Dbanie o skórę dziecka podczas lata często budzi wiele kontrowersji. Rodzice próbują pogodzić informacje dotyczące złego wpływu, niektórych kosmetyków z koniecznością chronienia skóry przed poparzeniami słonecznymi.

Decyzja odnośnie tego, jak dbać latem o skórę dziecka bywa dla wielu rodziców trudna. Na szczęście istnieje wiele sposobów, również naturalnych, dzięki którym można to bezpiecznie zrobić.

Dbanie o skórę dziecka podczas lata – chemiczne filtry

Podstawowym sposobem zabezpieczania skóry dziecka przed słońcem jest używanie kremów z wysokim filtrem UV. Obecnie klasyczne kremy mają wielu przeciwników ze względu na to, że często zawierają wiele substancji szkodliwych. Dlatego wybierając krem dla dziecka, warto sięgać nie tylko po te z wysokim filtrem, ale również takie, które mają certyfikaty i są bezpieczne dla dzieci.

Zabezpieczanie skóry dziecka przed słońcem – naturalne sposoby

Rodzice, którzy chcą zrezygnować lub ograniczyć korzystanie z kremów z filtrem, mogą sięgnąć po wiele innych sposobów. Przede wszystkim należy nie przebywać zbyt wiele na słońcu podczas upalnej pogody w godzinach od 11 do 16. Ze względu na to, że kontakt z promieniami słonecznymi jest konieczny do produkcji witaminy D, nie powinno się go jednak całkowicie ograniczać. Wrażliwe części ciała dziecka warto też chronić za pomocą odzieży. Dodatkowo istnieją preparaty z filtrami mineralnymi lub naturalnymi (na przykład olejek z pestek malin), które można wykorzystać do ochrony wrażliwej skóry dziecka. Najczęściej jednak utrzymują się one krócej na skórze i są bardziej zawodne niż filtry chemiczne.

Dbanie o skórę dziecka na wakacjach

Oparzenia słoneczne to nie jedyne problemy, z jakimi muszą się zmierzyć rodzice dzieci podczas wakacji. Zmiana otoczenia i wody często wywołuje u dzieci niepożądane reakcje skórne w postaci wysypek, wyprysków czy alergii kontaktowej. Dlatego jadąc na wakacje, warto mieć pod ręką leki i maści, które pomogą w takich przypadkach.

Kolejnym częstym problemem wakacyjnym są ataki owadów. Warto chronić dziecko przed nimi za pomocą ubrań i środków odstraszających owady. Jeżeli jednak dziecko zostanie pogryzione, dobrze jest mieć pod ręką maści łagodzące świąd i przyspieszające gojenie. W razie nagłych przypadków miejsca ugryzień można przemyć octem, który niweluje swędzenie i odkaża.