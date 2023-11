Dzieci powinny robić badanie wzroku co rok, ponieważ w tym okresie łatwo o wady tego narządu. Dorosłym wskazane jest wykonywanie diagnostyki oka co 3 lata. Osoby z soczewkami kontaktowymi oraz szkłami korekcyjnymi powinni badać wzrok znacznie częściej. W przypadku chorowania na jaskrę wizyty należy powtarzać co 3 miesiące.

Oczy są bardzo wrażliwym i delikatnym narządem, który jest podatny na liczne bodźce. Należy mieć kontrolę nad aktualnym stanem swojego wzroku, ponieważ dzięki temu można zapobiec lub spowolnić rozwój wielu chorób, takich jak zaćma czy jaskra. Częstość badania oczu zależy od wieku i rodzaju schorzenia.

Badanie wzroku u dzieci

Okuliści zalecają, aby dziecko pierwszy raz zostało zbadane w wieku 3 lat. Określa się wtedy, czy rozwój oczu przebiega prawidłowo oraz czy nie wystąpiły żadne niepokojące objawy. Od tego czasu należy raz na rok monitorować wzrok u okulisty, ponieważ w tym etapie życia zmiany w oczach zachodzą bardzo szybko. Według badań przeprowadzonych przez National Eye Institute, ponad połowa studentów twierdzi, że ich gorsze wyniki w nauce są spowodowane problemem z widzeniem, który nie został zdiagnozowany wystarczająco wcześnie.

W badaniu oczu sprawdza się takie elementy, jak:

widzenie z bliska i daleka,

właściwie rozwinięte widzenie obuoczne,

prawidłowa akomodacja,

koordynacja oko – ręka ,

, widzenie peryferyjne,

właściwe ruchy oczne.

Badanie wzroku u młodzieży i dorosłych

Osoby do 40. roku życia powinny przynajmniej raz na trzy lata wybrać się na kontrolną wizytę do okulisty. Jeśli w tym czasie odczuwają dolegliwości związane ze wzrokiem, powinny to zrobić wcześniej. Znacznie częściej do okulisty powinny chodzić osoby noszące soczewki kontaktowe oraz okulary korekcyjne. Młodzież w szkole ma łatwiej, ponieważ w szkołach są robione regularne wizyty kontrolne. Po 40. roku życia oko ludzkie jest bardziej narażone na wady, więc częstość badań wzroku należy zwiększyć do jednej w ciągu roku. Natomiast gdy choruje się na jaskrę, do okulisty należy wybierać się nawet co kilka miesięcy.

Ćwiczenia wzroku poprawiają jakość widzenia

Między wizytami u okulisty warto samemu zadbać o wzrok i wykonywać regularne ćwiczenia, które mogą znacznie poprawić jakość wzroku. Prostym treningiem jest skupianie punktu widzenia raz na obiekcie oddalonym, a raz na bliskim. Powtarzając tę czynność przez kilka minut, można zachować ostrość widzenia na dłużej. Innym ćwiczeniem jest powolny ruch gałek ocznych we wszystkich kierunkach, co przyczyni się do lepszej sprawności tego narządu.