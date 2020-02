Horoskop tygodniowy 3 - 9 lutego 2020 dla wszystkich znaków zodiaku

Co się wydarzy w w dniach od 3 do 9 lutego 2020 roku? Horoskop tygodniowy dla wszystkich znaków zodiaku - miłość i praca. W związkach dużo kłótni i nieporozumień. Może się nawet skończyć rozstaniem. Jeśli nie jesteś pewna swoich uczuć, nie rozglądaj się od razu za innymi mężczyznami, daj sobie chwilę na podjęcie najlepszej możliwej decyzji. Skup się na pracy i nie pozwól, żeby komuś innemu został przypisany Twój sukces.

Horoskop dzienny: Baran 21.03 - 20.04

Miłość

Zadbaj o swój związek. Na przykład zabierz partnera na dobrą kolację. Samotny Baran też musi wykazać się inicjatywą, jeśli dalej nie chce iść przez życie sam.

Praca

Zostaną ci przedstawione różne propozycje. Jednak dokładnie przemyśl, którą wybrać, bo to, co zyskasz, możesz potem stracić w inny sposób.

Horoskop dzienny: Byk 21.04 - 20.05

Miłość

Nie przegap znajomości z kimś, kto jest gdzieś w pobliżu. W relacjach nieporozumienia. Niektóre związki się zakończą. I będą to już rozstania ostateczne.

Praca

W pracy nagle zapragniesz zmian. Jeżeli do tej pory odpowiadały ci zadania, które wykonujesz, to warto zastanowić się, czy rewolucja jest potrzebna…

Horoskop dzienny: Bliźnięta 21.05 - 21.06

Miłość

Wreszcie upragniony spokój w sprawach sercowych. Ktoś, na kogo od dawna czekasz, w końcu zadeklaruje się ze swoimi uczuciami. Doceń wyznanie.

Praca

W pracy dostaniesz odpowiedź, która długo nie nadchodziła. Rozważ propozycję współpracy. Im trudniejszy kontrahent, tym lepsze wynagrodzenie.

Horoskop dzienny: Rak 22.06 - 22.07

Miłość

Korzystaj z nadarzających się okazji i nie siedź w domu. Masz szansę teraz kogoś poznać i powinnaś ją wykorzystać. Ktoś zainteresuje cię na weekendowej imprezie.

Praca

Coś się wyjaśni, a zadania zostaną zakończone. Mimo prowokacji nie będziesz wchodzić w konflikty. Wolisz zachować spokój. I słusznie!

Horoskop dzienny: Lew 23.07 - 22.08

Miłość

Skup się na swoim partnerze, bo ktoś może go uwodzić. Singielka zapatrzona w siebie może nie zauważyć pewnej bardzo interesującej propozycji.

Praca

Za dużo się angażujesz, a to prowadzi do rozczarowania. Uważaj na kontakty i przepływ informacji. Możesz za dużo mówić, a to zostanie źle odebrane.

Horoskop dzienny: Panna 23.08 - 22.09

Miłość

To, co myślisz, może nie trafić do partnera. Możesz dowiedzieć się o czymś ważnym. Będziesz też testować nowe znajomości.

Praca

Musisz weryfikować rezultaty zadań, które przydzielasz. I niestety nie będziesz mogła polegać na innych – ich pracę i tak będzie trzeba robić na nowo.

Horoskop dzienny: Waga 23.09 - 22.10

Miłość

Poznasz nietypowych ludzi. W ich gronie będzie ktoś wyjątkowy, ale nie będzie zależało mu na związku. Nie pokazuj mu, jak bardzo jesteś zaangażowana.

Praca

Nie mieszaj się w sprawy innych, bo znajdziesz się w gorszej sytuacji niż oni. Poza tym za dobre uczynki nikt ci nie podziękuje.

Horoskop dzienny: Skorpion 23.10 - 21.11

Miłość

Staniesz się bardziej atrakcyjna. Spotka się to z zazdrością innych, bo to ty będziesz mieć największe powodzenie. W związkach ograniczenia.

Praca

Wykorzystasz okazję, która nagle się pojawi. Jednak domagaj się spisania umowy. Inaczej nikt nie będzie wiedział, że to ty się napracowałaś.

Horoskop dzienny: Strzelec 22.11 - 21.12

Miłość

Będziesz błyszczeć, ale uważaj na to, co mówisz. Niektórzy nie zrozumieją twojego sposobu bycia. W związkach dojdzie do nieporozumień.

Praca

Odezwie się ktoś, kto ostatnio nie był dla ciebie dostępny. Dojdzie do spotkania i padną nowe propozycje. Możesz teraz łapać okazje.

Horoskop dzienny: Koziorożec 22.12 - 19.01

Miłość

Wchodząc w konflikt z partnerem, będziesz skazana na porażkę. Niektóre z was wrócą do znajomości z przeszłości i do tego, co już było. Czy słusznie?

Praca

Tym razem pójdziesz na kompromis. Zdasz sobie sprawę, że twój upór nie wyjdzie ci na dobre. Nie warto kończyć pewnych służbowych relacji.

Horoskop dzienny: Wodnik 20.01 - 18.02

Miłość

Będziesz mieć wiele okazji do spotkań, flirtów i romansów. Jednak dużo zależy od ciebie, gdyż zajmując się pracą, zaniedbasz sferę uczuć.

Praca

Przejrzyj dokładnie pisma i umowy. Uważaj na formalności, gdyż nie każdemu współpracownikowi będziesz mogła teraz zaufać.

Horoskop dzienny: Ryby 19.02 - 20.03

Miłość

Zadbaj o to, by wyglądać pięknie i intrygująco. Początek roku rozleniwia i zachęca do randkowania. Trzeba być czujnym i korzystać z okazji!

Praca

Dużo spotkań, dużo pracy. Im więcej aktywności podejmiesz, tym większa szansa na nowe znajomości i kontakty biznesowe.