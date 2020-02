Horoskop tygodniowy 24 luty - 1 marca 2020 dla wszystkich znaków zodiaku

Co się wydarzy w w dniach od 24 lutego do 1 marca 2020 roku? Horoskop tygodniowy dla wszystkich znaków zodiaku - miłość i praca. W najbliższym czasie w związkach nie będzie się układać najlepiej, sen z powiek będę Wam spędzać ciągłe nieporozumienia. Jeśli jesteś singielką, masz szansę poznać kogoś ciekawego, rozejrzyj się wśród współpracowników.

iStock

Horoskop dzienny: Baran 21.03 - 20.04

Miłość

Dyskusje na tematy rodzinne doprowadzą do ostrej wymiany zdań między tobą a twoim partnerem. Nie spodobają mu się nieustanne spotkania rodzinne.

Praca

Aura sprzyja pracy w warunkach domowych. Jeśli możesz sobie na to pozwolić, to skorzystaj, gdyż dzięki temu uda ci się przeprowadzić pomyślną transakcję.

iStock

Horoskop dzienny: Byk 21.04 - 20.05

Miłość

Będziesz zbyt uległa. Jednak możesz zostać wykorzystana nie tylko uczuciowo, ale i finansowo. Dostaniesz wiadomość od znajomego ze szkoły.

Praca

Niektóre z was nie spodziewają się, że ich sposób zarobkowania nagle ulegnie zmianie. Dotyczyć to może osób urodzonych w pierwszej połowie maja.

iStock

Horoskop dzienny: Bliźnięta 21.05 - 21.06

Miłość

Dobry czas na poczęcie dziecka, zwłaszcza dla kobiet urodzonych przed 15 czerwca. Jeżeli wybierasz się na randkę z kimś nowym, nie obiecuj sobie za wiele.

Praca

Masz już dość tego, że nic się nie zmienia. Będziesz szukać nowych propozycji, ale bez rezultatu: to, co ci odpowiada, okaże się nieaktualne.

iStock

Horoskop dzienny: Rak 22.06 - 22.07

Miłość

W waszym związku pojawi się osoba trzecia. Może to być jakaś znajomość z dawnych lat albo znajomy, z którym dogadasz się teraz lepiej niż z partnerem.

Praca

Koleżanka poinformuje cię o wakacie w swojej firmie. Tym razem się uda! Dla Raków, które nie zmieniają swojego stanowiska, dobry czas na inwestycję w siebie.

iStock

Horoskop dzienny: Lew 23.07 - 22.08

Miłość

Będziesz spędzać dużo czasu w Internecie. Poznasz tam kogoś, kto wyda ci się ciekawy. Osoby w związkach również będą szukać kogoś do prowadzenia długich rozmów.

Praca

Ktoś, kogo znasz, przedstawi ci propozycję. Może to być osoba, z którą dawno nie miałaś kontaktu. W pracy atmosfera będzie sprzyjać działaniu w grupie.

iStock

Horoskop dzienny: Panna 23.08 - 22.09

Miłość

Spodziewaj się miłej wiadomości od kogoś, z kim pracujesz. Dzielić was może spora różnica wieku. Możliwa również nowa znajomość internetowa.

Praca

Wreszcie będziesz wykonywać taką pracę, jaką lubisz. Na dodatek osoby, z którymi będziesz pracować, okażą się pomocne i chętne do współpracy.

iStock

Horoskop dzienny: Waga 23.09 - 22.10

Miłość

Będąc w podróży, poczujesz swoją siłę uwodzenia. Poznasz kogoś, kto będzie miał w stosunku do ciebie poważne zamiary. Jeśli jesteś już w związku, pojawi się problem.

Praca

Pracy ci teraz nie zabraknie. Przed tobą dodatkowe obowiązki. Możesz podjąć drugi etat lub w obecnej pracy wykonywać różne zadania w tym samym czasie.

iStock

Horoskop dzienny: Skorpion 23.10 - 21.11

Miłość

Intymne chwile będą teraz dla ciebie znacznie korzystniejsze niż rozmowy z partnerem. Te z kolei mogą zakończyć się nieporozumieniem.

Praca

Przed tobą… formalności. Trzeba będzie zrobić dodatkowy kurs, a może wykonać zaległe badania okresowe lub przypomnieć sobie przepisy BHP.

iStock

Horoskop dzienny: Strzelec 22.11 - 21.12

Miłość

Przed tobą miły czas. Będziesz atrakcyjnie wyglądać i z łatwością wzbudzisz zainteresowanie u innych osób. Korzystaj z dobrej towarzyskiej passy!

Praca

Jeżeli pracujesz w sektorze ubezpieczeń lub w handlu zagranicznym, możesz liczyć na nowe kontrakty. Los będzie też sprzyjał Strzelcom działającym za granicą.

iStock

Horoskop dzienny: Koziorożec 22.12 - 19.01

Miłość

W trakcie wykonywania zadań zawodowych nawiążesz z kimś bliską relację, która niedługo nabierze znaczenia. Będzie czas na spotkania towarzyskie.

Praca

Firma, dla której kiedyś pracowałaś lub z którą byłaś w jakiś sposób związana, ogłosi rekrutację. Ale nie będzie to korzystna oferta. Rozważ biznes rodzinny.

iStock

Horoskop dzienny: Wodnik 20.01 - 18.02

Miłość

Gotowa do flirtów i zabawy nawiążesz niejedną znajomość. Zobowiązania nie będą teraz twoją mocną stroną. Nastawiasz się na to, co nowe. I słusznie!

Praca

W pracy nerwowo. Trzeba będzie powalczyć o swoje. Niektóre z was będą w gorszej formie zdrowotnej, co utrudni realizację zamierzonych planów.

iStock

Horoskop dzienny: Ryby 19.02 - 20.03

Miłość

Poświęcisz teraz czas swojemu partnerowi. Zaplanujecie podróż w nowe miejsca. Ktoś, kogo znasz od dawna, przypomni sobie o tobie.

Praca

Dobry czas dla tych, którzy chcą pracować poza granicami kraju w gastronomii lub opiece. Również artyści będą cieszyć się udanymi kontraktami.