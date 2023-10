Co się wydarzy w w dniach od 10 do 16 lutego 2020 roku? Horoskop tygodniowy dla wszystkich znaków zodiaku - miłość i praca. W najbliższym czasie będziesz pod wpływem silnych emocji - zazdrości, złości, samotności lub zauroczenia. Postaraj się odsunąć je na bok i zastanowić się chłodno nad sytuacją. W pracy mogą Cię czekać zrezygnowanie i frustracja, przeczekaj ten czas, niedługo zostaniesz doceniona.

Horoskop dzienny: Baran 21.03 - 20.04

Miłość

Opanuj swoje uczucia! Nie daj się ponieść złości, bo możesz potem żałować. Najbliższe otoczenie może nie być specjalnie wyrozumiałe dla twojego zmiennego humoru.

Praca

Niestety będziesz mieć zły wpływ na swoje otoczenie. Poza tym ktoś bardzo będzie chciał zaszkodzić twojej karierze. W sumie – musisz się pilnować na każdym kroku.

Horoskop dzienny: Byk 21.04 - 20.05

Miłość

Dawna miłość odezwie się po latach. Nie odtrącaj jej! Nie zaszkodzi mały romans. Choć w ostatecznym rozrachunku wzmocni to jedynie twój obecny związek.

Praca

Unikaj szefa! Jeśli możesz, pracuj jak najwięcej w domu. Poza tym pamiętaj, że milczenie jest złotem. Nawet jeśli kusi cię, aby coś powiedzieć, lepiej zachowaj to dla siebie.

Horoskop dzienny: Bliźnięta 21.05 - 21.06

Miłość

Choć bardzo chcesz, w najbliższym czasie nie znajdziesz partnera. Powód? Obiecujesz, a potem nie dotrzymujesz słowa. Poczekaj na lepszy czas.

Praca

Szef zaproponuje ci dodatkowe zadania. Nie panikuj. Poradzisz sobie i zdążysz je zrealizować przed czasem. A potem otrzymasz za to nagrodę adekwatną do wysiłku.

Horoskop dzienny: Rak 22.06 - 22.07

Miłość

Przypadkowo spotkana osoba zapadnie ci mocno w pamięć. Początkowo nie odwzajemni ona twoich uczuć, ale się nie poddawaj. Twoje starania przyniosą efekt.

Praca

Wkrótce na horyzoncie pojawią się nowe możliwości. Pamiętaj jednak, aby nie reagować na nie zbyt spontanicznie. Każdą propozycję dokładnie przemyśl.

Horoskop dzienny: Lew 23.07 - 22.08

Miłość

Powstrzymaj swój wybuchowy charakter. Może on zaszkodzić twojemu związkowi. Udaj się do specjalisty i tam znajdź odpowiedzi na niepokojące cię od dawna problemy.

Praca

Zwolnij tempo. Na wszystko jest czas! Nadgorliwość może odbić się na twojej karierze i zdrowiu. Warto najpierw dokładnie przemyśleć wszystkie propozycje!

Horoskop dzienny: Panna 23.08 - 22.09

Miłość

Dawno niewidziany znajomy wpadnie z nagłą wizytą. Jeśli dasz radę, to nie wpuszczaj go do domu, bo może nie mieć do końca czystych intencji. Ogranicz wasze kontakty!

Praca

Poczujesz wypalenie zawodowe. Przemyśl, czy nie warto wyjechać za granicę i zacząć nowe życie i pracę. Taka zmiana będzie korzystna!

Horoskop dzienny: Waga 23.09 - 22.10

Miłość

Powstrzymuj wybuchy gniewu. Pamiętaj, że nie każdy z twojego otoczenia musi zgadzać się z twoją opinią. Wysłuchaj partnera uważnie i podejmij właściwe decyzje.

Praca

Twoja ostrożność może ci zaszkodzić w osiągnięciu celu. Odważna rozmowa z szefem wcale nie musi oznaczać kłopotów, a może przynieść awans.

Horoskop dzienny: Skorpion 23.10 - 21.11

Miłość

Nie rozróżniasz miłości i namiętności. Zanim zabrniesz za daleko w nowy romans, pomyśl o swoim długoletnim związku. Zastanów się, czy potem nie będziesz go żałować.

Praca

Nie przesadzaj z zazdrością. Wykonuj swoje zadania tak jak do tej pory, a z pewnością zostaniesz doceniona. Choć może nie do końca tak, jak byś chciała...

Horoskop dzienny: Strzelec 22.11 - 21.12

Miłość

Wraz z nadchodzącą wiosną odezwie się w tobie potrzeba bycia w związku. Pamiętaj jednak, by zapanować nad zaborczością i zazdrością.

Praca

Przyjmij propozycję zawodową, nawet jeśli z pozoru wydaje ci się nieopłacalna. W przyszłości może ona przynieść korzyści, z których teraz nie zdajesz sobie sprawy.

Horoskop dzienny: Koziorożec 22.12 - 19.01

Miłość

Nie daj się depresji! Warto wyjść z domu i odświeżyć dawne znajomości. Odwiedź przy okazji rodzinę. Dzięki niej możesz poznać kogoś, kto przypadnie ci do gustu.

Praca

Bądź skłonna do kompromisów. Nie stawiaj spraw na ostrzu noża. Zyskasz więcej, jeśli nie będziesz uparta. Przede wszystkim – sympatię szefa i twojego otoczenia.

Horoskop dzienny: Wodnik 20.01 - 18.02

Miłość

Nie bądź zadufana w sobie. Może warto czasem wysłuchać innych. Udzielone ci rady mogą zaowocować trwałym i szczęśliwym związkiem. A takiego przecież szukasz!

Praca

Zrób porządek w swoich papierach. Ureguluj sprawy finansowe i nie bój się zawierać nowych kontraktów handlowych. Nie ufaj za to pochlebcom. Są fałszywi!

Horoskop dzienny: Ryby 19.02 - 20.03

Miłość

Będziesz otoczona adoratorami. Wielu z nich będzie wyznawało ci miłość. Ale tylko jeden pokocha cię naprawdę. Niestety, możesz pomylić się w swoim wyborze.

Praca

Nie podejmuj teraz żadnych decyzji zawodowych. W pracy pozostań niewidzialna, a dobre pomysły zachowaj na przyszłość. Bądź ostrożna na każdym kroku!