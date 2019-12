Horoskop dzienny na wtorek 17.12.2019 - wszystkie znaki zodiaku

Co się wydarzy we wtorek, 17 grudnia 2019 roku? Horoskop dzienny dla wszystkich znaków zodiaku - miłość i praca. W relacjach bardzo burzliwy czas, zastanów się czy nie warto odpuścić. W pracy pojawią się nowe perspektywy - musisz zawalczyć, jeżeli chcesz zmian.

Horoskop dzienny: Strzelec 22.11 - 21.12

Miłość

Przed tobą nowa miłość. Będzie to starsza od ciebie osoba. Da ci wsparcie i opiekę, której teraz potrzebujesz.

Praca

Bardzo dobry czas na rozwój osobisty. Oczekuj nagrody finansowej i awansu. Nie wdawaj się jednak w żadne spory, który nie dotyczą ciebie bezpośrednio.

Horoskop dzienny: Koziorożec 22.12 - 19.01

Miłość

Osoba, której bardzo ufałaś, niestety wbije ci nóż w serce. Dużo rozterek po zakończonym związku. Będziesz musiała nauczyć się odpuszczać.

Praca

Szef albo szefowa mogą próbować celowo zniechęcić cię do pracy. Nie daj się!

Horoskop dzienny: Wodnik 20.01 - 18.02

Miłość

Tęsknisz za osobą z przeszłości. Niestety, to toksyczny związek. Dwa razy nie wchodzi się do tej samej rzeki.

Praca

Praca z daleka od miejsca zamieszkania przyniesie ci pieniądze i satysfakcję.

Horoskop dzienny: Ryby 19.02 - 20.03

Miłość

Twój partner okaże się oszustem. Wyjdą na jaw jego zdrady, i to nie tylko te fizyczne. Pamiętaj: karma wraca.

Praca

Jeśli pracujesz na czarno, koniecznie musisz to zmienić. Trafi się szansa nowej pracy na umowę.

Horoskop dzienny: Baran 21.03 - 20.04

Miłość

Burzliwe chwile już za tobą. Teraz czas na budowanie trwałej relacji w związku. Przyłóż się do tego solidnie!

Praca

Zrealizuje się twoje wielkie marzenie. Przed tobą praca pełna perspektyw i realizacji planów.

Horoskop dzienny: Byk 21.04 - 20.05

Miłość

Uparty Byku, czasami też musisz odpuścić i przyznać partnerowi rację. Ważny jest kompromis.

Praca

Czas stagnacji zawodowej? Możesz mieć wrażenie, że nic nie idzie do przodu. Pamiętaj jednak: to tylko pozory.

Horoskop dzienny: Bliźnięta 21.05 - 21.06

Miłość

Będziesz dominować w związku. Nie zapominaj o partnerze, który też ma coś do powiedzenia.

Praca

Przed tobą dużo nowych wyzwań. Zrobisz krok do przodu, który pozytywnie zaważy na twojej przyszłości.

Horoskop dzienny: Rak 22.06 - 22.07

Miłość

Będziesz razić seksapilem i staniesz się obiektem zainteresowania płci przeciwnej. Wykorzystaj to!

Praca

Twój urok osobisty wpłynie na bardzo dobre relacje w pracy.

Horoskop dzienny: Lew 23.07 - 22.08

Miłość

Stabilizacja w związku. Bardzo dużo planów na przyszłość, łącznie z pięknym wspólnym wyjazdem.

Praca

Nowa praca, ciekawi ludzie, duże pieniądze – to wszystko na twojej drodze. Pojawi się też okazja zdobycia dodatkowego, dobrze płatnego zlecenia.

Horoskop dzienny: Panna 23.08 - 22.09

Miłość

Związek przyniesie ci rozczarowanie. Człowiek, któremu zaufałaś, okaże się niestety dużym dzieckiem.

Praca

Praca za granicą to jest to! Nie obawiaj się, że nie znasz języka. Doskonale sobie poradzisz. Dlatego nie wahaj się, tylko przyjmij nową propozycję.

Horoskop dzienny: Waga 23.09 - 22.10

Miłość

Trudny i wyczerpujący związek. Będziesz mieć wrażenie, że robisz jeden krok do przodu, a potem dwa do tyłu. Jednak wciąż będziesz to ciągnąć.

Praca

Za dużo pracujesz. Dobrze byłoby, gdybyś się zastanowiła nad przerzuceniem części zadań na inne osoby

Horoskop dzienny: Skorpion 23.10 - 21.11

Miłość

Niestety samotność będzie ci dokuczać. Uważaj na słowa, żeby później nie żałować.

Praca

Przed tobą bardzo odpowiedzialny projekt. Podejmij wyzwanie. Opłaci się.