Horoskop dzienny na poniedziałek 30.12.2019 - wszystkie znaki zodiaku

Co się wydarzy w poniedziałek, 30 grudnia 2019 roku? Horoskop dzienny dla wszystkich znaków zodiaku - miłość i praca. Osoby trzecie mogą się wtrącić w sprawy między Tobą a partnerem. Ty również powinnaś spuścić z tonu, kompromis będzie najlepszym wyjściem. U singielek może dojść do romansu, jednak nie będzie to relacja, która przetrwa próbę czasu.

Horoskop dzienny: Koziorożec 22.12 - 19.01

Miłość

W najbliższych dniach możesz czuć się samotna. Poczucie odizolowania dotknie nie tylko singielki. Zmiana otoczenia nie pomoże. Trudny czas trzeba po prostu przeczekać.

Praca

Jeżeli pracujesz w biurze nieruchomości, będziesz musiała zmierzyć się z trudnościami. Ci, którzy niedawno rozpoczęli ważne projekty, mogą liczyć na efekty.

Horoskop dzienny: Wodnik 20.01 - 18.02

Miłość

Będziesz miała na tyle dobry nastrój, że chętnie powitasz gości, mimo że zakłócą twój romantyczny czas z ukochanym. Razem spędzicie wspaniałe chwile.

Praca

Zrobisz wrażenie na współpracownikach. Niewykluczone, że zechcą cię naśladować. Zachowaj ostrożność w negocjacjach handlowych.

Horoskop dzienny: Ryby 19.02 - 20.03

Miłość

Będziesz teraz źle znosiła krytykę. Nie odpowiadaj na zarzuty w pośpiechu. Kontroluj emocje, a Twoja napięta relacja z partnerem wreszcie się poprawi. Oboje na tym skorzystacie.

Praca

Uważaj, bo możesz przeliczyć się w swoich założeniach. Kwestie budżetowe nie zostaną dobrze rozpisane, a problemy finansowe nie są ci teraz potrzebne.

Horoskop dzienny: Baran 21.03 - 20.04

Miłość

Nie będziesz tolerancyjna w stosunku do partnera. Szybko pożałujesz takiej postawy. Singielki niech romansują w sekrecie, unikną problemów.

Praca

Jeżeli od dawna myślisz o porzuceniu pracy na etacie i chcesz założyć własną firmę, to teraz los ci sprzyja. Pojawi się znajomy sprzed lat, który zainspiruje cię do działania.

Horoskop dzienny: Byk 21.04 - 20.05

Miłość

Rodzina wpłynie na Twoją relację partnerską. A ostatnio w Twoim związku i tak brakuje ciepła. Wykaż się dyplomacją, by nie urazić ani bliskich, ani partnera. Teraz potrzebny będzie takt.

Praca

Do tej pory wykazywałaś się walecznością, teraz będziesz wolała uspokoić emocje, by zachować spokój. Rozważ pójście na kompromis. Najwięcej na tym zyskasz.

Horoskop dzienny: Bliźnięta 21.05 - 21.06

Miłość

Przygody miłosne nie potrwają długo. Jeśli jesteś w stałym związku, możesz nie być zadowolona z poczynań partnera. Ale jeśli masz z nim dzieci, spodziewaj się harmonii.

Praca

Postaw na konkrety i zacznij wreszcie działać, by osiągnąć swój cel. Bądź ostrożna, uważaj, aby się nie rozpraszać. Będziesz musiała się jeszcze czegoś douczyć.

Horoskop dzienny: Rak 22.06 - 22.07

Miłość

Twoje milczenie zostanie źle odebrane. Ktoś, kogo darzysz uczuciem, poczuje się zignorowany. To go zirytuje. Jeśli nie chcesz go stracić, dbaj o podtrzymanie kontaktu.

Praca

Miej oczy szeroko otwarte, bo w firmie pojawią się problemy finansowe. Aby poprawić swoją sytuację, musisz wykorzystać każde okoliczności.

Horoskop dzienny: Lew 23.07 - 22.08

Miłość

Dolejesz oliwy do ognia i tym samym spowodujesz problemy. Ciągle chcesz, by twoje było na wierzchu, i nie przyznajesz się, że nie masz racji. To błąd!

Praca

Atmosfera w pracy wreszcie się uspokoi. Jeżeli robisz raporty, uważaj podczas wprowadzania danych. Chwila nieuwagi wystarczy, by ponieść spore straty.

Horoskop dzienny: Panna 23.08 - 22.09

Miłość

Niespodziewanie dostaniesz zaproszenie od kogoś, kogo już dawno nie widziałaś. Nie będziesz jednak przekonana, czy z niego skorzystać. Nie stracisz wiele, możesz tylko zyskać.

Praca

Uważaj na kolegów w pracy. Ktoś będzie próbował ci przeszkadzać, tak byś dopuściła się pomyłki. Nie obawiaj się, nic poważnego się nie zdarzy, ale bądź czujna.

Horoskop dzienny: Waga 23.09 - 22.10

Miłość

Powodzenie sprzyjać ci będzie za granicą lub w kontaktach zagranicznych. Singielki niech szykują się na romanse, spotkania i flirty. Pary będą zaś teraz cieszyć się bliskością.

Praca

Dobrych wiadomości mogą spodziewać się osoby, które pracują w sektorze finansowym. Niektóre z was pomyślą o swojej firmie. Czas realizować marzenia!

Horoskop dzienny: Skorpion 23.10 - 21.11

Miłość

Zacznij żyć dla siebie, zamiast ciągle spełniać kaprysy partnera. On tylko składa ci obietnice bez pokrycia. Jeśli chcesz odzyskać grunt pod nogami, licz na siebie.

Praca

Dobry czas dla osób, które szukają pracy tymczasowej. Jeśli do nich należysz, zostaniesz doceniona i możesz liczyć na przedłużenie kontraktu.

Horoskop dzienny: Strzelec 22.11 - 21.12

Miłość

Nie odtrącaj partnera, tym razem on będzie w potrzebie. Pomoc bliskiej osobie da ci satysfakcję. Twoje potrzeby zejdą na drugi plan. Cierpliwie czekaj na lepsze dni.

Praca

Nie spiesz się w swoich działaniach. Zaczyna się dobry okres dla osób, które pracują w branży hotelowej i gastronomicznej. Możesz śmiało prosić o premię!