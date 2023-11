Horoskop dzienny dla wszystkich znaków zodiaku - miłość, praca, porady. Sprawdź, czy w poniedziałek 25 listopada gwiazdy będą Ci sprzyjać. Co Cię czeka w najbliższej przyszłości?

Strzelec 22.11 - 21.12

Miłość

Wrogiem waszego związku okaże się nuda, dlatego zróbcie wszystko, by wyrwać się z rutyny. Poruszcie wyobraźnię i każdego dnia zaskakujcie się nawzajem drobnymi, miłymi gestami.

Praca

Jeden z szefów będzie chciał ci zaszkodzić. Nie uda mu się to, ale zamieszanie oddali twój awans.

Porada: Szukaj sojuszników.

Koziorożec 22.12 - 19.01

Miłość

Partner będzie troskliwy i czuły, zwłaszcza wtedy, gdy będziesz tego najbardziej potrzebować. Da ci wsparcie i poczucie bezpieczeństwa, dlatego uznasz, że mimo kryzysów wciąż łączy was wielkie uczucie.

Praca

Wyczekiwana szansa się nie pojawi, więc musisz zadowolić się tym, co jest. Ale zła passa nie potrwa długo.

Porada: Pilnuj terminów.

Wodnik 20.01 - 18.02

Miłość

Po okresie burz zaczniecie dbać o swoją miłość, będziecie spędzać razem mnóstwo czasu, a to szybko przyniesie wspaniałe rezultaty. Poczujesz się szczęśliwa, bo uznasz, że twój związek jest spełnieniem najskrytszych marzeń.

Praca

Będziesz musiała podjąć kilka trudnych decyzji. Nie odkładaj tego na potem, bo odwlekanie źle się skończy. Jeśli nie wiesz, co robić, zapytaj o radę kogoś, kto jest dla ciebie autorytetem.

Porada: Dobry czas na inwestycje.

Ryby 19.02 - 20.03

Miłość

Partner wytknie ci twoje błędy i zaniedbania, a zrobi to tak, że przyznasz mu rację. Zamiast się kajać, postaraj się panować nad emocjami. Single spod znaku Ryb spotkają kogoś czarującego.

Praca

Osiągniesz swoje cele, pod warunkiem że będziesz działać z konsekwencją, ale i z wyczuciem.

Porada: Wybaczaj bliskim.

Baran 21.03 - 20.04

Miłość

Dziwne pomysły twojego partnera doprowadzą cię do szału, ale nie wybijaj mu ich z głowy za pomocą krzyków i awantur. Więcej zdziałasz spokojną, ale stanowczą rozmową.

Praca

Nie ryzykuj, bo wiele osób chce wykorzystać twoje potknięcie. Uważaj na to, komu się zwierzasz.

Porada: Nie zrażaj się porażką.

Byk 21.05 - 20.05

Miłość

Twoja słabość do facetów, którzy prawią komplementy i szepczą czułe słówka, może wpędzić cię w kłopoty. Zastanów się, kogo wpuszczasz do swojego życia, a unikniesz rozczarowań i łez.

Praca

Broń swoich pomysłów i nie daj sobie wmówić, że są nierealne. Szef doceni twoją kreatywność.

Porada: Nie rozdrapuj ran.

Bliźnięta 21.05 - 21.06

Miłość

Stawiaj partnerowi większe wymagania i zmuszaj do wysiłku, bo inaczej prędzej czy później będziesz sfrustrowana tym, że żyjesz z człowiekiem bez ambicji i celów do osiągnięcia.

Praca

Nie czepiaj się każdego błędu współpracowników, pomagaj im, zamiast ich krytykować.

Porada: Zacznij ćwiczyć.

Rak 22.06 - 22.07

Miłość

Będziesz dokładnie wiedziała, czego chcesz, i nikomu nie dasz się złapać na słodkie słówka. Pozornie uległa, okażesz się nadzwyczaj silna i udowodnisz, że ten, kto lekceważy twoje potrzeby, popełnia duży błąd.

Praca

W pracy wymagaj od innych, ale i od siebie. Nie bój się śmiałych decyzji i nietypowych poczynań.

Porada: Okaż innym zaufanie.

Lew 23.07 - 22.08

Miłość

Spotkasz kogoś, kto spełni twoje wysokie wymagania, ale ty też będziesz musiała się wykazać, by sprostać jego oczekiwaniom. Choć długo będziecie się docierać, to stać was będzie na luz i zabawę.

Praca

Będziesz musiała poświęcić dużo czasu, nerwów i wysiłku, by wykonać powierzone ci zadania.

Porada: Ryzyko się opłaci.

Panna 23.08 - 22.09

Miłość

Sympatyczna znajomość zmieni się w związek, jeśli zamiast czekać na to, aż on zrobi pierwszy krok, sama przejmiesz inicjatywę. Panny, które od lat noszą obrączkę, czeka romantyczna niespodzianka.

Praca

Zamiast brać na siebie najcięższe obowiązki, namów innych do współpracy.

Porada: Słuchaj intuicji.

Waga 23.09 - 22.10

Miłość

Powodzenie w miłości masz gwarantowane. W zdobyciu serca upragnionego mężczyzny pomogą ci otwartość, inteligencja, poczucie humoru i pomysły, którymi każdego zaskoczysz.

Praca

Wykażesz się wiedzą oraz zaangażowaniem, dzięki czemu zaskarbisz sobie szacunek szefa.

Porada: Zadbaj o bliskich.

Skorpion 23.10 - 21.11

Miłość

Wsłuchaj się w potrzeby partnera. Jeśli on zobaczy, że jest dla ciebie ważny, to otworzy się przed tobą jak nigdy dotąd, a potem zrewanżuje ci się troską i dbałością o wasz związek.

Praca

Uwierz w siebie, a osiągniesz sukces. Dostaniesz ciekawe oferty nowej pracy, także za granicą.

Porada: Nie bój się zmian.