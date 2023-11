Co się stanie 18 listopada 2019 roku? Sprawdź swój poniedziałkowy horoskop - sprawdź czy tego dnia dopisze Ci szczęście. Horoskop dzienny dla wszystkich znaków zodiaku - miłość, praca, porady.

Skorpion 23.10 - 21.11

Miłość

Jasno określisz, czego oczekujesz od partnera, a on dostosuje się do twoich wymagań.

Praca

Trudno ci iść w jednym szeregu ze wszystkimi, masz swój styl, swoje tempo i sama chcesz być sobie sterem, żeglarzem, okrętem. W tej chwili to dla ciebie najlepsza opcja!

Porada: Rozszyfrujesz intrygującą zagadkę.

Strzelec 22.11 - 21.12

Miłość

Po raz kolejny udowodnisz, że jesteś entuzjastką dobrej zabawy i potrafisz z każdym złapać wspólny język. Jeżeli planujesz zaręczyny – nie zwlekaj. Z decyzją o ślubie również warto się pospieszyć.

Praca

W firmie sprawy będą przebiegać wielotorowo i z trudem ogarniesz każdy szczegół. Dokładnie zaplanuj wydatki, zacznij odkładać choćby niewielkie sumy, żeby nagle nie zostać z niczym.

Porada: Przekonasz rodzinę do swoich pomysłów.

Koziorożec 22.12 - 19.01

Miłość

Będziesz się dobrze bawić, miło spędzając czas u boku ukochanego. Przekonasz się, że dla ciebie gotowy jest na wszystko.

Praca

Nadrobisz zaległości, i to bez problemu. Jednak o pieniądze musisz się upomnieć.

Porada: Przepełni cię potężna siła, więc nie przepuścisz żadnej nowej okazji.

Wodnik 20.01 - 18.02

Miłość

Twoje nietuzinkowe pomysły podgrzeją atmosferę i sprawią, że twój wybranek znowu zacznie patrzeć tylko na ciebie.

Praca

Choć nie masz zamiaru nikogo wysadzać z siodła, niektórzy zaniepokoją się twoimi działaniami i poczują się zagrożeni. Uważaj!

Porada: Sprostasz dużemu wyzwaniu i to zaprocentuje!

Ryby 19.02 - 20.03

Miłość

Partner zamknie się w sobie, ty także nie będziesz zbyt wylewna. Udawanie obrażonej może okazać się kiepską strategią!

Praca

Zaangażujesz się w sprawy, które dotąd były ci obojętne. Twoja aktywność zostanie doceniona.

Porada: Szczęście uśmiechnie się do ciebie w najmniej oczekiwanym momencie.

Baran 21.03 - 20.04

Miłość

Nie spuszczaj partnera z oka. Może mieć skłonność do rozglądania się na boki, zwłaszcza jeśli masz ładne koleżanki.

Praca

Będziesz tryskać energią i świetnymi pomysłami, ani na chwilę nie zwolnisz tempa. Tak trzymaj!

Porada: Znajdziesz się w centrum uwagi i zyskasz dużą sympatię otoczenia.

Byk 21.05 - 20.05

Miłość

Chwilowo nie podejmuj żadnej decyzji. Problemy rozwiążą się same. Daj im tylko trochę czasu!

Praca

Szef pozostanie głuchy na twoje argumenty, ale mimo to warto wiercić mu dziurę w brzuchu. Mając więcej swobody, będziesz po prostu bardziej kreatywna.

Porada: Będziesz miała szczęście do ludzi.

Bliźnięta 21.05 - 21.06

Miłość

Będziesz motorem zmian, a partner chętnie włączy się w działania, które zainicjujesz.

Praca

Mnóstwo wysiłku włożysz w pracę i możesz się poczuć nieco wyczerpana, gdy nie zostanie to docenione. Nie przejmuj się. To, co zrobisz, będzie perfekcyjne.

Porada: Przybędzie ci sił i z zapałem przystąpisz do nowych przedsięwzięć.

Rak 22.06 - 22.07

Miłość

Nie będzie łatwo, ale światełko w tunelu pojawi się szybko i w końcu odetchniesz z ulgą.

Praca

Przyjazne osoby wokół ciebie sprawią, że atmosfera w pracy będzie fantastyczna. Oprócz tego pojawi się okazja do zarobienia sporej sumki.

Porada: Drobny prezent wprawi cię w fantastyczny nastrój. To będzie strzał w dziesiątkę!

Lew 23.07 - 22.08

Miłość

Wybierając partnera, kieruj się radami bardziej doświadczonych osób. I postępuj ostrożnie!

Praca

Wszystko chcesz załatwiać szybko i bez dyskusji, dlatego niektóre osoby będą cię unikać. Zabraknie ci tolerancji dla tych, którzy tylko udają, że pracują – dasz im popalić. I dobrze! Przyszła na to pora!

Porada: Nikt ci nie odmówi, więc załatwisz każdą sprawę.

Panna 23.08 - 22.09

Miłość

Zachwycisz żywiołowością, bezpośredniością i odwagą. W sytuacjach dwuznacznych zachowaj zimną krew.

Praca

Przed tobą sporo nauki i podnoszenia kwalifikacji. Musisz się też wykazać, aby zdobyć plusy u kogoś, od kogo wiele zależy.

Porada: Perfekcyjnie przygotujesz się do egzaminu.

Waga 23.09 - 22.10

Miłość

Ostatnio nie byłaś w najlepszej formie, teraz się to zmieni. W twoim związku znów zapanuje harmonia i miłość.

Praca

Działaj zakulisowo – tak możesz więcej osiągnąć, niż wykładając wszystkie karty na stół. Możesz też ruszyć na wielkie zakupy.

Porada: Ktoś cię wyróżni i staniesz się bardziej pewna siebie.