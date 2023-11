Co się wydarzy w poniedziałek, 16 grudnia 2019 roku? Horoskop dzienny dla wszystkich znaków zodiaku - miłość i praca. Na horyzoncie pojawi się nowy partner, różnica wieku początkowo może być wyzwaniem. W pracy utrzymuj dobre relacje i korzystaj ze wszystkich nowych możliwości.

Horoskop dzienny: Strzelec 22.11 - 21.12

Miłość

Powiew nowej miłości! Możecie trafić na partnera nieco od was młodszego. Niech jednak miłość nie będzie ślepa!

Praca

Dla wielu z was to nowy początek. Czas zaczynania wielu spraw od nowa. Czeka was zmiana pracy albo stanowiska. Przyjmijcie to z otwartymi głowami!

Horoskop dzienny: Koziorożec 22.12 - 19.01

Miłość

Pełne zadowolenie w miłości! Odnalezienie tego jedynego – prawdopodobnie starszego od was. Oczywiście w niczym to nie przeszkodzi.

Praca

Czas realizowania swoich planów. Wyższe stanowisko w zasięgu ręki. Spełnienie szczególnie z pracą dla innych kobiet.

Horoskop dzienny: Wodnik 20.01 - 18.02

Miłość

Piękny związek przed wami. Równowaga i harmonia może doprowadzić was do stałego związku.

Praca

Bardzo dobry czas do współpracy. W końcu będziecie chodzić do pracy bez stresu i z radością. Przychylność przyjaciół zwiększy waszą wydajność.

Horoskop dzienny: Ryby 19.02 - 20.03

Miłość

Nowego partnera poznacie w podróży. Korzystajcie więc z okazji, aby się w taką wybrać!

Praca

Nowa praca z nowymi możliwościami. Wszystko też związane jest z podróżą. Dzięki tej okazji możecie znacznie podreperować swój budżet.

Horoskop dzienny: Baran 21.03 - 20.04

Miłość

Niestety, będzie wam towarzyszyć poczucie osamotnienia. W stałych związkach znaczne ochłodzenie relacji.

Praca

Dostatek jest wam pisany, pod warunkiem że nie powtórzycie w biznesie wcześniejszych sztuczek. Pora na nowe, ożywcze pomysły.

Horoskop dzienny: Byk 21.04 - 20.05

Miłość

Szykuje się nowy romans, a dla tych, którzy są w stałych związkach – pewny partner. Możecie nawet otrzymać wiadomość o... ciąży!

Praca

Czystość i jasność sytuacji w pracy. Ocieplenie stosunków międzyludzkich i pochwała od szefa.

Horoskop dzienny: Bliźnięta 21.05 - 21.06

Miłość

Wraz z nową pracą możecie liczyć na romans. W stałym związku czas szczęścia i wzajemnego porozumienia.

Praca

Wykorzystujcie nadarzające się możliwości, a poprawicie swoje finanse. Korzystajcie z każdej propozycji.

Horoskop dzienny: Rak 22.06 - 22.07

Miłość

Powróci ktoś z przeszłości i będzie was kusił. Uważajcie jednak, bo możecie wejść w toksyczny związek.

Praca

Uważajcie na niepotrzebne wydatki. Robienie kariery na nieszczęściu kogoś innego nie jest dobrym wyjściem. Pamiętajcie: karma wraca!

Horoskop dzienny: Lew 23.07 - 22.08

Miłość

Przelotne związki, mało stabilizacji. Raczej flirty bez żadnych zobowiązań. Jeśli szukacie miłości, wyjedźcie za granicę!

Praca

Pieniądze, które już posiadacie, trzymajcie teraz w tzw. skarpecie. Z jednym wyjątkiem – możecie je wydać na wyjazd zagraniczny.

Horoskop dzienny: Panna 23.08 - 22.09

Miłość

W miłości zabawa i jeszcze raz zabawa! Możecie przebierać w partnerach. W stałych związkach można pomyśleć o kolejnym dziecku!

Praca

Zostaniecie docenieni, co łączyć się będzie ze sporą podwyżką. Atmosfera bardzo sprzyjająca pracy nad nowymi projektami.

Horoskop dzienny: Waga 23.09 - 22.10

Miłość

Namiętność! To właśnie będzie przeważało w waszych związkach. Rozglądajcie się za partnerami w waszym wieku.

Praca

To czas działania. Macie możliwość wykazania się przedsiębiorczością. Lepsze pieniądze zdobędziecie, jeśli zdecydujecie się na pracę za granicą.

Horoskop dzienny: Skorpion 23.10 - 21.11

Miłość

Dużo przelotnych romansów, zauroczenia i bycia pod wrażeniem płci przeciwnej. Niektóre z was mogą liczyć nawet na pierścionek zaręczynowy.

Praca

Otrzymacie wynagrodzenie nieadekwatne do wysiłku, który włożyłyście w wykonanie waszych zadań. Nie użalajcie się jednak nad sobą. Na odpowiednią gratyfikację przyjdzie jeszcze czas!