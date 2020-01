Horoskop dzienny na piątek 10.01.2020 - wszystkie znaki zodiaku

Co się wydarzy w piątek, 10 stycznia 2020 roku? Horoskop dzienny dla wszystkich znaków zodiaku - miłość i praca. To nie jest najlepszy czas na sprawy uczuciowe. Być może ktoś na kim Ci zależy nie odwzajemnia Twoich uczuć, w związkach też nadciągają kłopoty. Bardziej skup się na pracy, mały błąd może prowadzić do poważnych konsekwencji.

Horoskop dzienny: Koziorożec 22.12 - 19.01

Miłość

Wierność nie będzie teraz twoją mocną stroną. Będziesz przyciągać liczne spojrzenia i dość łatwo dasz się uwieść. Chwilo trwaj!

Praca

Dzięki zmianom zyskasz: zaczniesz wchodzić w nową branżę zawodową. Korzystaj ze wskazówek, a pojawią się ciekawe rozwiązania.

Horoskop dzienny: Wodnik 20.01 - 18.02

Miłość

Twoje bliskie relacje oparte będą teraz bardziej na intelektualnej fascynacji i przyjaźni niż na zmysłowym szale. Na uniesienia przyjdzie czas.

Praca

Jeśli pracujesz w zespole, powstrzymaj się od podnoszenia głosu i bądź uprzejma. Twoje komentarze będą na cenzurowanym.

Horoskop dzienny: Ryby 19.02 - 20.03

Miłość

Będziesz uwodzić, i to z dobrym skutkiem. Na swojej drodze spotkasz kogoś przywiązanego do swojej wolności, co cię zaintryguje.

Praca

Otrzymasz wsparcie finansowe na realizacje projektów, które chciałaś już dawno podjąć. Wreszcie poczujesz się bezpiecznie.

Horoskop dzienny: Baran 21.03 - 20.04

Miłość

Poczujesz nieodparty pociąg do kogoś, kto jest bardzo nieprzystępny. Przestaniesz się zaś interesować tym, kto jest w twoim zasięgu.

Praca

W najbliższym czasie będzie sporo się działo. W twojej pracy pojawi się nowa osoba. Wykaż więcej dobrej woli, to skończą się problemy z brakiem motywacji.

Horoskop dzienny: Byk 21.04 - 20.05

Miłość

Układ gwiazd sprzyja relacjom przyjacielskim lub platonicznym uczuciom. Nie spodziewaj się więc teraz gorących romansów ani randek.

Praca

Poczujesz konsekwencje decyzji podjętych w przeszłości. Niektóre Byki będą zmuszone do zmiany planów i rozważenia innych opcji.

Horoskop dzienny: Bliźnięta 21.05 - 21.06

Miłość

Możesz przeżywać głębokie, choć jednak krótkie fascynacje. Korzystaj z życia, ale zacznij myśleć o stabilizacji. Potrzebujesz bezpieczeństwa.

Praca

Nie spiesz się z realizacją niektórych planów zawodowych. Przez pośpiech możesz sporo stracić. Zaakceptuj przeszkody.

Horoskop dzienny: Rak 22.06 - 22.07

Miłość

Będziesz stąpać po cienkim lodzie. Nawet jeśli uda ci się załagodzić sytuację, to wszelkie napięcia niekorzystnie odbiją się na twojej relacji.

Praca

Wysokie kompetencje to dla ciebie najlepszy sposób na osiągnięcie celów. Sfinalizuj wreszcie pewną transakcję, bo wpadniesz w kłopoty.

Horoskop dzienny: Lew 23.07 - 22.08

Miłość

Jeżeli zależy ci na relacji, zrób pierwszy krok. Przekonasz się, że odwaga się opłaci. Lody zostaną przełamane i zostaniesz dobrze przyjęta.

Praca

Relacje z kolegami zaczną się poprawiać. W wyniku rozmów wypracujecie konstruktywne pomysły. Wspólne wysiłki zakończą się powodzeniem.

Horoskop dzienny: Panna 23.08 - 22.09

Miłość

Postaw na znajomość, która zaspokoi twoją potrzebę stabilizacji. Uważaj jednak, by nie wdać się w kilka historii jednocześnie.

Praca

Twoja skuteczność może nie być teraz największa. Zaplanuj lepiej swoje działania, a zauważysz poprawę. Zmotywuj też swój zespół.

Horoskop dzienny: Waga 23.09 - 22.10

Miłość

Nawet jeśli będziesz miała teraz dużo pracy, to i tak znajdziesz czas na romans. Nie masz z kim? Okazja pojawi się znienacka.

Praca

Osiągniesz swój biznesowy cel, zapraszając swojego rozmówcę w miejsce znane smakoszom z dań kuchni regionalnej.

Horoskop dzienny: Skorpion 23.10 - 21.11

Miłość

Zechcesz odnowić znajomość z kimś, kogo już znasz. Pojawi się okazja do realizacji tej fantazji, która od dłuższego czasu chodzi ci po głowie.

Praca

Krótka podróż może pomóc ci zrealizować projekt, który utknął w miejscu. Korzyści przyniosą ci transakcje handlowe związane z rozrywką.

Horoskop dzienny: Strzelec 22.11 - 21.12

Miłość

Znajdziesz się na emocjonalnym rollercoasterze. Pojawi się zwątpienie, zniechęcenie, znudzenie i potrzeba pobycia ze sobą w samotności.

Praca

Trzymaj rękę na pulsie w sprawach finansowych. Słuchaj tego, co mówią ludzie wokół ciebie. I wyciągaj wnioski. Może trzeba zmienić plany.