Horoskop dzienny na niedzielę 22.12.2019 - wszystkie znaki zodiaku

Co się wydarzy w niedzielę, 22 grudnia 2019 roku? Horoskop dzienny dla wszystkich znaków zodiaku. Boże Narodzenie zbliża się wielkimi krokami, podczas świątecznego szaleństwa mogą Cię spotkać nieoczekiwane sytuacje. Sprawy z przeszłości mogę mieć teraz duże znaczenie.

iStock

Horoskop dzienny: Strzelec 22.11 - 21.12

Nadchodzący czas da ci okazję do naprawienia błędów z przeszłości. Czekają cię ważne rozmowy i pojednania. Nie wahaj się wyciągnąć rękę do zgody, bo jedna z takich odnowionych po latach znajomości może zmienić się w miłość.

iStock

Horoskop dzienny: Koziorożec 22.12 - 19.01

W twoim związku zapanują spokój i harmonia. Wykorzystaj to na omówienie planów na przyszłość, bo pora podjąć ważne decyzje. Jeśli jesteś singielką, idź na randkę z kimś, kto od dawna chce się z tobą umówić.

iStock

Horoskop dzienny: Wodnik 20.01 - 18.02

Jeśli po raz kolejny poczujesz, że tkwisz w związku, który się wypalił, powiedz to partnerowi. Zastanów się razem z nim, co zrobić, by odzyskać namiętność. A jeśli uznasz, że to nic nie da, podejmij decyzję o rozstaniu.

iStock

Horoskop dzienny: Ryby 19.02 - 20.03

Partner doprowadzi cię do szału, co skończy się ostrą awanturą. Oboje szybko jednak uznacie, że nie ma sensu się na siebie dąsać. Single mogą otrzymać wiadomość od dawnego znajomego, który chce odnowić kontakt.

iStock

Horoskop dzienny: Baran 21.03 - 20.04

Twoje marzenia wreszcie zaczną się spełniać. Ale niczego nie przyspieszaj – sprawy same przybiorą właściwy obrót. Tegoroczne święta zapamiętasz na długo, bo będą początkiem nowego etapu w twoim życiu.

iStock

Horoskop dzienny: Byk 21.04 - 20.05

Jesteś singielką? Spodziewaj się zaproszenia na randkę od kogoś, kogo poznasz w mało romantycznych okolicznościach – w kolejce po karpia lub w urzędzie. Warto się zgodzić, bo ta znajomość może pięknie się rozwinąć.

iStock

Horoskop dzienny: Bliźnięta 21.05 - 21.06

To nie będzie korzystny czas. Wymęczą cię spory w rodzinie i wahania nastrojów partnera. Jedyne, co możesz zrobić, to trzymać nerwy na wodzy. Staraj się łagodzić konflikty, a rozładujesz atmosferę nie tylko w czasie świąt.

iStock

Horoskop dzienny: Rak 22.06 - 22.07

W twoim związku były ostatnio zgrzyty, ale teraz wszystko zacznie się układać. Trochę zamieszania wprowadzi pojawienie się w waszym otoczeniu pewnej kobiety, ale stanie się tak wtedy, gdy uznasz to za powód do zazdrości.

iStock

Horoskop dzienny: Lew 23.07 - 22.08

Przygotowania do świąt tak was pochłoną, że nie będziecie mieć czasu dla siebie. Postarajcie się, nawet kosztem mniej wypucowanego domu, znaleźć czas na wspólny spacer czy obejrzenie ulubionego serialu.

iStock

Horoskop dzienny: Panna 23.08 - 22.09

Dobry czas na szukanie miłości albo podsycanie nieco już przygaszonego żaru uczuć. Jeśli sama trochę się postarasz, a do tego skłonisz partnera, by wykazał się fantazją, wasza namiętność wybuchnie jak na początku związku.

iStock

Horoskop dzienny: Waga 23.09 - 22.10

Ktoś z rodziny lub znajomych będzie chciał doprowadzić do tego, byś pokłóciła się z partnerem. Nie wierzcie plotkom i nie dajcie się sprowokować. A po świętach postarajcie się wyjechać gdzieś tylko we dwoje, choćby na weekend.

iStock

Horoskop dzienny: Skorpion 23.10 - 21.11

Będziesz mieć teraz ochotę sprawić przyjemność ukochanemu i lekką ręką wydasz sporo pieniędzy. Nie żałuj ich, bo dzięki radości, jaką dasz partnerowi, w waszym związku na długo zagości niezwykła atmosfera.