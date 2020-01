Horoskop dzienny na niedzielę 05.01.2020 - wszystkie znaki zodiaku

Co się wydarzy w niedzielę, 5 stycznia 2020 roku? Horoskop dzienny dla wszystkich znaków zodiaku. Jeśli jesteś singielką, nie staraj się na siłę szukać towarzystwa, lepiej poczekać na odpowiednią osobę. W związkach sielanka, powrót namiętności, a może nawet poważne decyzje o przyszłości.

Horoskop dzienny: Koziorożec 22.12 - 19.01

Singielki mogą trafić na właściwego partnera podczas nauki lub pracy. Osoby w związkach odpowiednio spożytkują wspólny czas. Będzie romantycznie!

Horoskop dzienny: Wodnik 20.01 - 18.02

Roztaczasz aurę, która uwiedzie niejednego pana. Z jednym możesz zdecydować się na bliższą znajomość. Tylko czy jest tego wart?

Horoskop dzienny: Ryby 19.02 - 20.03

Stoisz w miejscu. Z jednej strony chcesz związku, z drugiej strony wydaje ci się, że to nie dla ciebie. Zajęte Ryby mogą być teraz przykre dla partnera.

Horoskop dzienny: Baran 21.03 - 20.04

W twoim związku zagości rutyna przeplatana spotkaniami rodzinnymi. Singielki znajdą miłe towarzystwo w pracy lub przez Internet.

Horoskop dzienny: Byk 21.04 - 20.05

Zapowiada się romans! W związkach rozmowy z partnerem. Poważne, ale przyjemne. Niektóre Byki zdecydują się nawet na małżeństwo.

Horoskop dzienny: Bliźnięta 21.05 - 21.06

Więcej uwagi poświęcisz teraz rodzinie niż sobie. Osoby w związkach będą przeznaczać swój czas na zajęcia z dziećmi. Ciesz się rodzinnym odpoczynkiem.

Horoskop dzienny: Rak 22.06 - 22.07

Będziesz czuć silną potrzebę bycia z kimś. Na szczęście przeznaczysz swój czas na przyjemności, a nie na rozpacz i tęsknotę za przeszłością.

Horoskop dzienny: Lew 23.07 - 22.08

W związkach pojawi się namiętność. Singielki nieoczekiwanie spotkają kogoś interesującego. Lwom z pewnością nie zabraknie teraz towarzystwa!

Horoskop dzienny: Panna 23.08 - 22.09

Zaczniesz zbyt poważnie podchodzić do zawieranych znajomości. Nawet jeśli nowy kolega długo się nie odzywa, to nie powód do zmartwień.

Horoskop dzienny: Waga 23.09 - 22.10

Singielki mogą teraz zawrzeć ciekawą znajomość w nietypowym miejscu. Nowo poznana osoba może mieć jednak poważne zobowiązania.

Horoskop dzienny: Skorpion 23.10 - 21.11

W najbliższym okresie będziesz wolała spędzać więcej czasu z przyjaciółmi niż z partnerem. Przyczyną napiętej relacji będą nieporozumienia rodzinne.

Horoskop dzienny: Strzelec 22.11 - 21.12

Podczas szkolenia, pracy lub na wyjeździe integracyjnym możesz poznać kogoś ważnego. I niekoniecznie chodzi o związek…