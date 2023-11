Hipoglikemia oznacza występowanie zbyt małego stężenia glukozy we krwi. Chorobę rozpoznaje się poprzez badanie poziomu cukru we krwi. Przyczyny hipoglikemii u noworodków to m.in. wcześniactwo, niedotlenienie przy porodzie lub przeziębienie. Dzieci z tą chorobą powinny przebywać w ciepłym miejscu blisko matki.

Reklama

Dzięki glukozie komórki w organizmie mają energię do podtrzymywania funkcji życiowych. Ta substancja jest szczególnie ważna dla ośrodkowego układu nerwowego.

Czym jest hipoglikemia?

Hipoglikemia (niedocukrzenie) oznacza zbyt niskie stężenie cukru we krwi. Choroba rozpoczyna się u dorosłych, u których poziom glukozy jest mniejszy niż 70 mg/dl (3,9 mmol/l). U noworodka natomiast hipoglikemia pojawia się gdy stężenie cukru wynosi poniżej 40 mg/dl. Zbyt mały poziom glukozy prowadzi do osłabienia i mniejszej energii życiowej.

Rozpoznanie hipoglikemii u noworodków

W początkowych fazach hipoglikemii noworodek nie odczuwa widocznych objawów. Później natomiast dziecko cierpiące na tą chorobę ma chłodniejszą skórę i widoczne sińce. Często łapie go bezdech oraz zaburzeniu ulega praca serca. Dziecko ma też drgawki, jest apatyczne oraz niekiedy zdarzają się mu wymioty. Jednak najpewniejszym sposobem na rozpoznanie hipoglikemii jest zbadanie poziomu glukozy we krwi.

Hipoglikemia u noworodków - przyczyny: wcześniactwo, niedotlenienie przy porodzie, stres, przeziębienie

Najczęściej hipoglikemia u noworodków jest przejściowym stanem, który może być spowodowany zbyt małą ilością dostarczonych kalorii po urodzeniu lub czynnikami, które wymagają większej energii, takimi jak stres lub przeziębienie. Wcześniaki, które nie mają w pełni wykształconej wątroby, częściej są narażone na to schorzenie. Hipoglikemia może też towarzyszyć innym zaburzeniom, takim jak posocznica, zespół zaburzeń oddychania lub niedotlenieniem przy porodzie. W niewielu przypadkach hipoglikemia może być symptomem poważniejszej choroby.

Reklama

Jak postępować w przypadku hipoglikemii u noworodka?

Gdy wykryje się hipoglikemię u noworodka, to należy częściej go karmić piersią oraz poić roztworem glukozy. Dzięki temu dziecko będzie miało większy poziom cukru we krwi. Dobrze jest też trzymać noworodka w ciepłym miejscu jak najwięcej przy matce. Spowoduje to mniejsze wydatkowanie przez niego energii, co przyczyni się do szybszego powrotu do zdrowia. Hipoglikemia przechodzi samoistnie.