Hibiskus sabdarifa, czyli malwa sudańska, w naszym kraju jest szczególnie popularny pod postacią kwaśnego, rubinowo-czerwonego naparu. To nie jedyna jadalna odmiana tej rośliny. Jej kwiaty można kandyzować, jeść na surowo oraz przyrządzać z nich pyszne domowe konfitury.

Hibiskus zawiera kilkakrotnie więcej witaminy C niż cytryna, ponadto pobudza metabolizm wspomagając procesy detoksykujące organizmu. Picie naparu z hibiskusa to zdrowsza alternatywa dla słodzonych napojów gazowanych i zawierających syrop glukozowo-fruktozowy soków.

Właściwości zdrowotne malwy sudańskiej

Kwiaty hibiskusa są bardzo dekoracyjnym dodatkiem do potraw. Ze względu na to, że w Polsce dostępne są głównie w postaci suszu przyrządza się z nich napar, który w krajach afrykańskich znany jest pod nazwą karkade. Garść suchych kwiatów zalewa się gorącą lub zimną wodą. Przyrządzony w ten sposób napój można posłodzić np. miodem i dodać kilka plasterków pomarańczy. Jest bardzo orzeźwiający i znakomicie gasi pragnienie. Kwiaty hibiskusa mają intensywny rubinowy kolor i są bardzo kwaśne ze względu na wysoką zawartość witaminy C, która wspomaga układ immunologiczny w walce z infekcjami. Ponadto wykazują działanie moczopędne, dzięki czemu przyspieszają procesy detoksykujące organizmu. Hibiskus to również bogactwo przeciwutleniaczy, które powstrzymują procesy degeneracyjne (w tym przedwczesne starzenie skóry) spowodowane działaniem wolnych rodników. Ponadto włączenie kwiatów malwy sudańskiej do codziennego jadłospisu reguluje poziom cholesterolu, obniża ciśnienie tętnicze, przyspiesza trawienie oraz zapobiega nadmiernemu przyrostowi tkanki tłuszczowej.

Przepis na hibiskusową wegańską konfiturę z wanilią i śliwkami

Składniki na około 8 słoików o pojemności 100 ml:

6 szklanek suszonych kwiatów hibiskusa,

1 kg słodkich śliwek węgierek,

4 szklanki cukru,

pół laski wanilii lub 2 łyżeczki cukru waniliowego.

Stopień trudności: łatwe

Czas przygotowania: około 60 minut + czas moczenia kwiatów 60 minut

Sposób przygotowania:

Umyj śliwki i usuń z nich pestki.

Kwiaty hibiskusa pokrusz w dłoniach na jak najdrobniejsze części, przelej zimną wodą, odcedź i zalej gorącą wodą, tak by całkowicie je przykryła. Odstaw do namoczenia na około godzinę.

na jak najdrobniejsze części, przelej zimną wodą, odcedź i zalej gorącą wodą, tak by całkowicie je przykryła. Odstaw do namoczenia na około godzinę. W rondlu z grubym dnem, na małym ogniu podsmaż śliwki do czasu, aż miąższ zacznie rozpadać się na delikatny mus - czyli około 30 minut - pamiętaj o częstym mieszaniu.

Przecedź hibiskus, w razie potrzeby pokrój większe kwiaty bardzo drobno i dodaj do śliwek.

Praż wszystko na małym ogniu, często mieszając przez około 5 minut, wsyp cukier oraz wanilię. Smaż konfiturę do momentu uzyskania pożądanej konsystencji.

Wysterylizuj słoiki i nakrętki – możesz to zrobić, gotując je w garnku z wodą przez około 5-7 minut lub w piekarniku ustawionym na 180 stopni Celsjusza przez 5 minut.

Jeszcze gorący mus przełóż do suchych słoików, szczelnie zakręć i ustaw do góry dnem na miękkiej ściereczce.

Hibiskusowo-śliwkowej konfitury nie trzeba pasteryzować, zawarte w malwie pektyny oraz witamina C działają konserwująco.

Przygotowana w ten sposób konfitura to znakomity dodatek do ciasteczek, rogalików, kopert z ciasta francuskiego, tart oraz wyśmienite smarowidło do pieczywa. Ze względu na intensywnie kwaskowaty posmak stanowi również oryginalne uzupełnienie wytrawnych potraw z śmietanowymi lub chrzanowymi sosami.