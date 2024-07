Halibut to ryba o dużej zawartości białka, ale małej ilości tłuszczów. Wartości odżywcze halibuta dają mu wysoką pozycję na liście zdrowych ryb. Zawiera duże ilości selenu, niacyny i witaminy B6 oraz potasu.

Halibuta można przygotowywać na wiele sposobów. Możne być smażony, pieczony, wędzony. To bardzo zdrowa ryba, polecana szczególnie osobom dbającym o linię i zdrowy tryb życia.

Kalorie, białko, tłuszcze, witaminy i minerały, czyli wartości odżywcze halibuta

Zawartość białka w 100 g halibuta to aż 19 g, czyli prawie tyle samo, co w łososiu i pstrągu. Jednak halibut to o wiele chudsza ryba, bo ma 0,3 g tłuszczów nasyconych (dla porównania: łosoś 3,1 g, śledź 2,0 g), 0,3 g tłuszczów wielonienasyconych (łosoś 2,8 g, śledź 2,1 g) oraz 0,5 g tłuszczów jednonienasyconych (łosoś 4,4 g, śledź 3,7 g, makrela 5,5 g). Niska zawartość „zdrowych tłuszczów” nie przesądza o tym, że wartości odżywcze halibuta są niskie. Ryba ta zawiera duże ilości selenu (45,6 µg), niacyny, czyli witaminy B3 – (6,5 mg), oraz witaminy B6 (0,5 mg). Ma też więcej witaminy B12 niż np. dorsz i więcej fosforu niż dorsz i makrela. Natomiast pod względem zawartości potasu przewyższa większość ryb, więcej potasu ma tylko pstrąg.

Przepis na pieczonego halibuta z ziołami

Składniki:

½ kg świeżego halibuta bez skóry,

½ cytryny,

2 ząbki czosnku,

kilka listków rozmarynu,

1 suszona papryczka chilli,

1 słodka suszona papryczka,

sól, pieprz, kmin rzymski (kumin).

Czas wykonania: 20 minut

Stopień trudności: łatwy

Ilość porcji: 4

Sposób przygotowania:

Halibuta opłucz, osusz i pokrój na mniejsze kawałki.

Mięso przypraw solą, pieprzem, papryczką i kminem rzymskim, wetrzyj w rybę czosnek przeciśnięty przez praskę.

W kawałki ryby powtykaj listki rozmarynu i pokrojoną papryczkę chilli.

Mięso ułóż na tacce do grillowania i na każdym kawałku połóż 1-2 plastry cytryny.

Tackę wstaw na ruszt do piekarnika nagrzanego do 175°C, piecz 15 minut.