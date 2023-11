Gotowy sos czosnkowy i pieczarkowy. Co zawierają i czy są zdrowe?

Gotowe sosy kuszą smakiem i szybkością przygotowania. Na sklepowych półkach można znaleźć sosy do zrazów, do klopsów do pieczeni, ze słoika, z proszku, z puszki, pieczeniowy, czosnkowy, pomidorowy, pieczarkowy i wiele innych. Niestety w większości produkty te są kompozycją chemicznych wzmacniaczy smaku, zagęstników, substancji konserwujących i tłuszczu utwardzanego, które sprzyjają chorobom i otyłości.