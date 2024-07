Tortilla domowa to pomysł na lekki obiad. Nadzienie przygotowuje się łososia, świeżych warzyw i soczystego ananasa. Po usmażeniu, rybę kroi się na małe kawałki. Posiekane warzywa, owoce i łososia rozkłada się na podsmażonych i chrupiących plackach, a całość zalewa jogurtowo-ziołową marynatą.

Reklama

Tortilla z łososiem to pełnowartościowy posiłek, który można zjeść po treningu. Ryba jest bogata w białko, mączne placki to źródło węglowodanów, a warzywa zawierają cenne witaminy, np.: B, C i E. Ananas wspomaga trawienie i procesy usuwania toksyn z organizmu oraz działa przeciwzapalnie.

Przepis na tortille z łososiem – krok po kroku

Zobacz także

Domową tortillę można przygotować samodzielnie z mąki, wody, soli i oleju. Gotowe pszenne placki są dostępne w każdym sklepie spożywczym. Łososia można zamienić na filet z pstrąga.

Potrzebujesz:

2 misek,

patelni grillowej,

ręcznika papierowego.

Składniki (na 4 porcje):

4 cienkie placki tortilli,

500 gramów filetu z łososia,

1/2 średniej wielkości kapusty pekińskiej,

1/2 puszki ananasa,

1 czerwona papryka,

1 limonka,

1 mała czerwona cebula,

1 małe opakowanie gęstego jogurtu naturalnego (150 gramów),

oliwa z oliwek,

2 łyżki świeżej posiekanej kolendry,

1 łyżeczka oregano,

1/2 łyżeczki ostrej papryki mielonej,

szczypta kminu,

sól do smaku.



Czas przygotowania: około 45 minut

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

Do miski wlej jogurt naturalny i dodaj do niego ostrą paprykę, 1 łyżkę kolendry i 1 łyżkę oliwy z oliwek.

Wymieszaj dokładnie składniki i dopraw solą do smaku.

Zdejmij skórę z łososia.

Rybę opłucz i wysusz ręcznikiem papierowym.

Z jogurtowej marynaty odłóż 2 łyżki i natrzyj nią rybę.

Dostaw filet na 20-30 minut do lodówki.

Wyciśnij sok z limonki.

Kapustę pekińską i cebulę poszatkuj w cienkie piórka.

Paprykę pokrój w cienkie paski, a ananasa w drobną kostkę.

Rozdrobnione warzywa i owoce przełóż do czystej miski.

Dodaj sok z limonki, 1 łyżkę kolendry, oregano, kmin oraz sól (wedle uznania).

Wyjmij rybę z lodówki i smaż na 1 łyżce oliwy, po 4 minuty na każdą ze stron.

Zdejmij łososia z patelni i pozostaw do ostygnięcia.

Rybę pokrój w cienkie paski lub kostkę.

Umyj patelnię grillową i podgrzej na niej placki pszenne.

Na każdej tortilli rozłóż po równo wszystkie posiekane wcześniej składniki i zalej jogurtową marynatą.

Zwiń placki w rulony.

Smacznego!

Reklama

Domowa tortilla dobrze smakuje też z sosem czosnkowym. Można go przygotować w dietetycznej wersji.