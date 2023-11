Legowisko dla psa należy ustawić w miejscu, gdzie jest spokojnie i cicho, np. w kącie pokoju. Dobrze, by zwierzę mogło obserwować stamtąd, co dzieje się w domu. Posłanie należy regularnie odkurzać i prać.

Wygodne legowisko dla psa położone w odpowiednim miejscu pozwoli mu na odpoczynek. Ważne jest też, aby było je łatwo utrzymać w czystości. Najlepiej przemyśleć te kwestie jeszcze zanim zwierzak znajdzie się w domu.

W jaki sposób wybrać miejsce na legowisko dla psa?

Pies na swoim legowisku powinien czuć się bezpiecznie, na tyle aby mógł tam spać i odpoczywać. Można go odesłać na materac lub do budki, kiedy do domu przyjdą goście lub gdy domownicy zasiądą do stołu. W ciągu dnia pies towarzyszy właścicielom i często kładzie się np. na dywanie, jednak dobrze, aby noc spędzał we własnym legowisku. To szczególnie ważne w przypadku dużych psów. Zwierzęta te lubią bowiem spać z właścicielami, co może być kłopotliwe. Posłanie w odpowiednim miejscu, poza ciągami komunikacyjnymi, często rozwiązuje problem. Pies musi mieć możliwość spokojnego odpoczynku, dlatego dobrze unikać korytarzy, którymi często przechodzą ludzie. Legowisko mogłoby tam im zawadzać, a ciągły ruch dookoła - denerwować zwierzaka. Najlepszym miejscem będzie spokojny kąt, znajdujący się z dala od grzejników, okien i drzwi. Pies nie powinien się tam czuć odizolowany, dlatego dobrze, aby z posłania mógł obserwować to, co dzieje się w mieszkaniu. Legowisko nie może znajdować się w pobliżu telewizora, ani głośników, by nie drażnić zwierzęcia hałasem. Kolejna ważna kwestia to stale świecące światło - należy unikać umieszczania posłania w takich miejscach. Zwierzę, które często kładzie się w kilku miejscach, potrzebuje nawet 2-3 kocyków lub materacy. Warto umożliwić mu odpoczynek w ulubionej części domu, szczególnie jeśli jest on duży. Ważne, aby pies zaakceptował wybrane przez właściciela miejsce. Jeśli niechętnie przebywa na swoim legowisku, trzeba je przełożyć tam, gdzie lubi leżeć. Należy pamiętać, że na posłaniu nie wolno go niepokoić ani karcić, to jego azyl.

Legowisko dla psa a czystość w mieszkaniu

Podczas wyboru spośród różnych rodzajów legowisk dla psa, należy wziąć uwagę materiał, z którego zostało wykonane. Powinien umożliwiać łatwe czyszczenie posłania. Trzeba je bowiem regularnie odkurzać, a co najmniej raz w miesiącu oraz po każdym zabrudzeniu - uprać. Następnie legowisko musi dokładnie wyschnąć w przewiewnym miejscu. Pies nie może spać na wilgotnym materacu lub kocu, ponieważ grozi to problemami ze stawami. W wyprawce dla psa powinno znajdować się też zapasowe legowisko, którym będzie można zastąpić główne posłanie na czas prania i suszenia.