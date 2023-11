Gadżety z drewna pasują niemal do każdej przestrzeni: począwszy od kuchni urządzonej w stylu klasycznym, aż po kuchnię w stylu prowansalskim i skandynawskim. Drewno jest materiałem, który dobrze komponuje się ze szkłem, z ceramiką, metalem, a także z kamieniem. Wśród najciekawszych gadżetów z drewna do kuchni można wymienić: akcesoria, pojemniki na przyprawy i herbaciarki.

Drewno jest materiałem uniwersalnym i ponadczasowym, dodającym wnętrzu niepowtarzalnego, rodzinnego charakteru. Wśród jego zalet należy wymienić również trwałość, dzięki czemu wyrobami z drewna można cieszyć się przez wiele lat.

Drewniane akcesoria

Akcesoria kuchenne wykonane z drewna są nie tylko trwałe i funkcjonalne, ale także efektowne. Podstawą w każdej kuchni jest deska do krojenia, która powinna być wykonana z drewna dębowego, oliwnego lub bambusowego. Może ona pełnić funkcję także deski do serów lub innych przystawek. Oprócz deski podstawowym wyposażeniem każdej kuchni są również przybory kuchenne. Drewniane łopatki i łyżki są niezbędne do mieszania w naczyniach pokrytych teflonem lub warstwą ceramiczną. Dodatkowo warto wyposażyć się w noże ze stylowymi, drewnianymi rękojeściami. Można również pomyśleć o sztućcach w tym samym stylu. W kuchni urządzonej w stylu klasycznym dobrze będzie prezentować się również moździerz z drzewa oliwnego.

Drewniane pojemniki na przyprawy

Nieodłącznym elementem niemal każdej kuchni są pojemniki na przyprawy. Warto wybrać pojemniki, wykonane z drewna, ponieważ oprócz stylowego designu, cechują się one również trwałością i uniwersalnością. Oprócz przypraw, w tego typu pojemnikach można przechowywać również cukier, mąkę i bułkę tartą. Drewniane pojemniki na przyprawy i inne produkty sypkie znajdą zastosowanie w każdej kuchni, bez względu na styl, w jakim została ona urządzona.

Herbaciarka – dekoracyjny pojemnik na herbatę

Drewniana herbaciarka to dobre rozwiązanie dla osób, które nie chcą przechowywać herbaty w mało gustownych opakowaniach. Najlepszą opcją będzie kupno surowej herbaciarki do decoupage i pomalowanie jej zgodnie ze swoim gustem i stylem, w jakim zostało urządzone wnętrze. Przy okazji można wyposażyć swoją kuchnię również w drewniany pojemnik do przechowywania kawy.