W grudniu niemalże każda kuchnia przeżywa prawdziwe trzęsienie ziemi. Nic dziwnego! W końcu nie sposób wyobrazić sobie przygotowań do świąt bez gotowania, pieczenia, dekorowania, lukrowania.

Przygotowywanie bożonarodzeniowych smakołyków może być cudownym doświadczeniem, które pozwoli nam jeszcze lepiej poczuć magię zbliżających się świąt. Może być również przykrym, męczącym obowiązkiem. Wszystko zależy od tego, jak się do niego przygotujemy! Aby pieczenie i dekorowanie ciast i ciasteczek było ciekawą i przyjemną zabawą, warto zaopatrzyć się w kilka kuchennych gadżetów.

Wałek do ciasta ze wzorem

Wałek z wytłaczanym wzorem to świetny sposób na przygotowanie oryginalnych świątecznych ciasteczek! W sklepach znaleźć można modele, na których wygrawerowane zostały napisy (np. „Wesołych Świąt!”), renifery, choinki, postać Świętego Mikołaja, śnieżynki, gwiazdki.

Wystarczy rozwałkować ciasto przy użyciu tego gadżetu, a następnie wyciąć ciasteczka. Takie oryginalnie ozdobione smakołyki można podarować komuś w prezencie, powiesić na choince lub po prostu… zjeść ze smakiem!

Stemple do ciastek bożonarodzeniowych

Stemple pełnią podobną funkcję, co wałek ze wzorem – pozwalają odbić na cieście wybrany kształt. Różnica w tym wypadku polega na tym, że przy pomocy stempli należy osobno ozdobić każde ciasteczko. Jest to bardziej pracochłonne niż użycie wałka, jednak pozwala na wykonanie bardziej precyzyjnych zdobień.

Forma do przygotowania trójwymiarowego ciasta

Trójwymiarowe ciasta to coś, co bez wątpienia zachwyci nawet najbardziej wymagających gości. Tego typu gadżety wykonywane są zwykle z kutego aluminium, które świetnie przewodzi ciepło – dzięki temu ciasto 3d jest równomiernie dopieczone z każdej strony. Najpopularniejsze wzory świątecznych form to choinki, śnieżynki czy bałwanki.

Innym wariantem, pozwalającym na stworzenie trójwymiarowych smakołyków, są wykrawacze do ciastek w 3d. Przy ich pomocy wycina się poszczególne elementy danego wzoru (np. korpus i nogi renifera), które następnie się łączy.

Forma do przygotowania domku z piernika

Dom z piernika to smakołyk, który nie tylko wspaniale smakuje, ale także bardzo efektownie prezentuje się na świątecznym stole. Z łatwością można przygotować go dzięki odpowiednim foremkom.

Zestaw do „zbudowania” domu z piernika zawiera foremki, przy pomocy których wycina się poszczególne elementy konstrukcji – ściany, okna, drzwi, komin. Bardziej rozbudowane zestawy posiadają nawet kilkanaście różnych elementów!

