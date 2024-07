Fryzura chłopięca powinna być przede wszystkim praktyczna, łatwa do ułożenia i wygodna. Nie może przeszkadzać dziecku w codziennej aktywności ani ograniczać mu pola widzenia. Powinna być ponadto bezpretensjonalna i adekwatna do okazji.

Kierowanie się wygodą nie przeszkadza jednak w podążaniu za aktualnymi trendami w stylizacji dziecięcych fryzur.

Krótkie fryzury dla chłopców

Fryzura z podgolonymi bokami

Wygodne, a zarazem modne są fryzury z podgolonymi bokami, a czasem również tyłem głowy i dłuższymi włosami pozostawionymi na środku. Długość włosów może się stopniowo zmieniać (efekt fade): najkrótsze włosy tuż nad uszami, nieco dłuższe na wysokości skroni, a najdłuższe na czubku głowy. Długość włosów może też zmieniać się radykalnie: na czubku głowy jest tylko szerokie pasmo włosów, podczas gdy boki są całkowicie wygolone.

Fryzura z przedziałkiem

Włosy o długości 5-7 cm można zaczesać na prawą albo lewą stronę. Wystarczy wyznaczyć przedziałek po jednej ze stron. W zależności od pożądanego efektu linia przedziałka powinna się znaleźć w połowie brwi lub przy jej zewnętrznym końcu (ta ostatnia opcja jest obecnie najmodniejsza, wylansował ją np. Justin Bieber). Taka fryzura przy krótkich włosach wymaga utrwalenia lakierem do włosów albo pianką, dlatego najlepiej zarezerwować ją na większe okazje.

Fryzura dla chłopca z dłuższymi włosami

Naturalny bob

Chłopcu, który ma dłuższe włosy, np. zakrywające uszy, wystarczy skrócić końcówki i lekko roztrzepać włosy, żeby stworzyć naturalnie wyglądającą fryzurę bob. Grzywkę można zaczesać na bok lub przyciąć tak, aby znajdowała się na wysokości łuku brwiowego.

Fryzura z asymetrycznym przedziałkiem

Włosy można również zaczesać na bok z przedziałkiem znajdującym się asymetrycznie po prawej lub lewej stronie. Dłuższe włosy łatwo założyć za uszy, dzięki czemu nie będą przeszkadzały dziecku w codziennej aktywności.

Fryzura z koczkiem

Chłopcy o dłuższych włosach mogą nosić małe koczki zrobione ze wszystkich włosów bądź tylko z ich części. Najczęściej robi się je wysoko z tyłu głowy. Jest to fryzura, którą łatwo zrobić samemu, nawet przed zajęciami wychowania fizycznego. Stanowi dobry sposób na poskromienie długich włosów bez konieczności ich obcinania. Do jej wykonania potrzebna jest tylko cienka gumka do włosów w neutralnym kolorze.

Top knot

Odmianą koczka jest top knot, inaczej fryzura na samuraja. Top knot to nieduży koczek na czubku głowy, wykonany z cienkiego pasma włosów. Aby zrobić taką fryzurę, należy jednak wygolić włosy z boku i z tyłu głowy, a pozostawić wyłącznie pasmo włosów w jej centralnej części.

Fryzura pompadour

Popularna w latach 50. i 60. fryzura pompadour znów przeżywa renesans. Jej wykonanie polega na zaczesaniu wszystkich włosów znad czoła do tyłu. Włosy powinny przylegać do skóry głowy po bokach, a na środku tworzyć falę. Boki głowy można podgolić. Nie jest to fryzura na co dzień, ponieważ wymaga na ogół utrwalenia za pomocą pianki lub lakieru do stylizacji włosów i łatwo jest ją zepsuć.

Na co uważać podczas wyboru fryzury dla chłopca

Dla wielu dzieci bardzo ważne jest to, co myślą o nich rówieśnicy. Przy wyborze fryzury należy zatem uważać, aby zbyt ekscentryczną fryzurą nie narazić chłopca na żarty kolegów. Nie oznacza to, że należy tłumić chęć do poszukiwania własnego stylu czy też demonstrowania własnego indywidualizmu. Jeśli jednak dziecko życzy sobie zbyt radykalnej zmiany na głowie, warto porozmawiać z nim o ewentualnych konsekwencjach. Warto również wziąć pod uwagę wymagania wynikające z regulaminu szkoły, do której uczęszcza dziecko. Być może określone są w nim konkretne zalecenia dotyczące odpowiedniego dla ucznia stroju i uczesania.