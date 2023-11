Reklama

Żeby żyć z troską o środowisko, nie musimy od razu angażować się w kampanie promujące ekologię. Wystarczy wybierać naturalne materiały, przestać marnować jedzenie i czytać etykiety.

Kapiący kran może spowodować, że w ciągu całego dnia wycieknie blisko 36 litrów wody. Zmieniając swoje podejście i troszcząc się o drobiazgi, które nas otaczają, możemy w łatwy sposób zmniejszyć proces degradacji naszej planety.

1. Ekologiczny dom: naturalne materiały na ścianach, podłogach i elementach dekoracyjnych

Jeżeli w trakcie aranżowania wnętrz i podczas wyboru dodatków, chcemy równocześnie zadbać o środowisko, starajmy się wybierać tkaniny i materiały jak najmniej przetworzone. Należą do nich, np. drewno, kamień i cegła, którymi możemy wykończyć ściany i podłogi, oraz len, bambus, korek i wełna - znajdziemy je w postaci stylowych mebli i tekstyliów. Surowe i proste piękno naturalnych materiałów sprawi, że wnętrze będzie ponadczasowe i łatwo się w nim zrelaksujemy.

2. Ekologiczne i bez syntetyków: farby, tynki i gładzie

Ukłon w kierunku natury możemy też wykonać na etapie prac wykończeniowych budowy lub remontu naszych wnętrz. Coraz łatwiej w sprzedaży znajdziemy tynki i gładzie, które zostały wykonane na bazie naturalnego gipsu wapna i cementu. Takie materiały nie zawierają żadnych chemicznych uszlachetniaczy. Funkcję wzmacniającą pełnią w nich włókna naturalnej celulozy, zastępujące polichlorek winylu i spieniony poliwęglan. Podczas zakupu farb, zwracajmy uwagę na to, czy w ich składzie nie ma formaldehydów. Jest to często wykorzystywany przez producentów konserwant, który może powodować reakcje alergiczne. W farbach mogą znajdować się także inne organiczne związki lotne, które przedostają się do atmosfery i obniżają poziom ozonu. Wybierajmy takie farby, w których ich poziom nie przekracza normy dopuszczalnej 30 g/l.

3. Dom energooszczędny

Oszczędzanie energii to także jeden ze sposobów dbania o środowisko. Na co dzień możemy to robić, odłączając sprzęty, takie jak: telewizory, ładowarki i komputery, z gniazd elektrycznych. Proces ten ułatwi nam listwa z wyłącznikiem, dzięki której za pomocą jednego przycisku wyłączymy kilka gniazdek.

4. Sposoby na oszczędzanie - zapasy w kuchni i planowanie posiłków

Jeden Polak produkuje rocznie ponad 300 kg śmieci. Jeżeli chcemy zmniejszyć ilość śmieci i przestać marnować jedzenie, warto zadbać o właściwe przechowywanie żywności. Pozostałości z obiadu oraz wszelkie produkty ugotowane, możemy przechowywać w lodówce do 3 dni. Zbyt dużą ilość pieczywa warto zamrozić, może tam leżeć nawet przez kilka miesięcy. Ważne jest także planowanie posiłków oraz właściwe układanie jedzenia w lodówce - na górnych półkach, gdzie jest najchłodniej, trzymamy produkty mleczne i jogurty, niżej wędliny, a na samym dole owoce, warzywa i sery.