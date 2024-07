Egzotyczne owoce są źródłem przeciwutleniaczy i substancji o działaniu antynowotworowym. Są bogate w witaminy i minerały. Oprócz działania prozdrowotnego walorem egzotycznych owoców jest ich niespotykany smak, kolor i nietuzinkowy wygląd. Owoce egzotyczne mogą być jedzone na surowo lub być dodatkiem do dań i sałatek.

Egzotyczne owoce – durian

Durian jest owocem pochodzącym z Borneo i Malezji. Uprawą durianu zajmują się mieszkańcy Filipin, Malezji, Singapuru, Tajlandii i Indonezji. Durian importowany jest najczęściej z Tajlandii. Owoc durianu składa się z pięciu pojedynczych owoców, w których wnętrzu znajdują się po 2-3 nasiona wielkością przypominające jadalny kasztan. Dojrzałe owoce durianu same spadają z drzew. Durian może mieć do 30 cm wielkości i średnicę 12-25 cm. W sprzedaży owoce durianu ważą ok. 3-4 kg, ale niektóre egzemplarze mogą ważyć nawet do 10 kg. Skóra durianu pokryta jest licznymi kolcami a jej kolor jest zielono-brązowy lub oliwkowy. Jadalną częścią durianu jest płaszcz, który otacza nasiona oraz same nasiona. Skórka i miąższ egzotycznego owocu nie nadają się do zjedzenia. Smak durianu to połączenie nuty migdałów, wanilii, cebuli i czosnku. Durian jest zjadany na surowo, jako dodatek do lodów, ryżu lub budyniu. Nasiona durianu przed zjedzeniem należy podsmażyć.

Egzotyczne owoce – gujawa

Owoce gujawy pochodzą z regionu leżącego od Meksyku, przez Wyspy Wschodnioindyjskie po Brazylię. Gujawy uprawiane są w krajach o tropikalnym i subtropikalnym klimacie, np. Meksyk i Tajlandia. Egzotyczne owoce gujawy importowane są z Brazylii, Kolumbii, Izraela, Afryki Południowej, Pakistanu, Indii i Tajlandii. Gujawa kształtem przypomina połączenie gruszki i jabłka. Skórka gujawy ma kolor zielono-żółty, żółty, jasnozielony lub ciemnozielony. Owoce gujawy są cennym źródłem pektyn i witaminy C. Jadalną częścią gujawy jest owoc oraz pestki. Smak określany jest jako słodko-kwaśne połączenie fig, gruszki i pigwy. Miąższ gujawy ma kolor biały, różowy, zielono-żółty lub żółty. W gujawach uprawnych miąższ jest gładki, a w odmianach dziko rosnących występują pestki przypominające pestki gruszki. Gujawa jest zjadana na surowo, często jako dodatek do lekkich sałatek. Duszone egzotyczne owoce gujawy podawane są jako kompot lub dżem. Zmiksowany miąższ jest dodatkiem do drinków, sosów owocowych i kremów. Z suszonego owocu i liści gujawy przyrządzane są herbatki o działaniu przeciwbakteryjnym i przeciwbiegunkowym.

Egzotyczne owoce – kaki

Kaki to najstarszy owoc uprawny w Chinach, pochodzi ze wschodniej Azji. Owoce kaki uprawiane są w regionach klimatu subtropikalnego. Najczęściej egzotyczne owoce kaki importowane są z Peru, Chile, Kalifornii, Nowej Zelandii, Florydy i Hiszpanii. Kaki kształtem przypomina pomidora. Skórka ma odcienie od żółtego przez pomarańczowy do czerwonego. Jest delikatna i gładka, przypomina skórkę pomidora. Smakiem kaki przypomina połączenie brzoskwini i moreli z łagodnym waniliowym posmakiem. Owce kaki jada się na surowo, widelcem lub łyżką. Można je połączyć z bitą śmietaną lub likierem pomarańczowym.

Egzotyczne owoce – kumkwat

Kumkwat pochodzi z Chin. Uprawiany jest w krajach o ciepłym kimacie – w Ameryce Północnej, Ameryce Południowej oraz w Grecji. Kumkwat zalicza się do owoców cytrusowych. Owoc ma wielkość śliwki. Kształtem przypomina miniaturową okrągłą lub owalną pomarańczę. Owoc kumkwatu jest aromatyczny i delikatnie kwaskowaty. Może być jedzony na surowo, suszony lub poddawany obróbce termicznej i podawany jako dżem, kompot, nalewka lub marmolada.

