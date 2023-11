Dorota Szelągowska to ulubiona projektantka wnętrz Polaków. Jej programy, które pokazuje TVN Style czy HGTV, cieszą się sporą popularnością, a ona sama sympatią widzów. Gwiazda powoli wraca już do pracy, ale przez ostatnie miesiące była na urlopie macierzyńskim. Na początku roku urodziła córkę Wandę oraz wyszła za mąż za swojego partnera, którego poznała w pracy. Dorota o swoim ukochanym wypowiada się w samych superlatywach.

"Mój mąż jest unikalnym dowodem an to, że związki partnerskie istnieją. W nocy do dziecka wstajemy oboje, domem zajmujemy się po równo, on rano robi śniadanie. Cholera, to jest możliwe!" - powiedziała Dorota w magazynie "Twój Styl".