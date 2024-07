Najważniejsza w dobrej organizacji dnia jest... osoba, która to robi, czyli ty. Umiejętności produktywnego zarządzania swoim czasem wypracowuje się stopniowo. Jeśli do tej pory odkładałeś wszystko na później i cierpiałeś na syndrom studenta, nie nadrobisz tego w jeden dzień. Ale codzienne włączanie dobrych nawyków sprawi, że z każdym dniem będzie ci łatwiej.

Jak dobrze zorganizować dzień:

1. Wypisz rzeczy, które masz do zrobienia – mamy tendencję do tego, by traktować to, co niezapisane, jako nieistniejące czy nieistotne, a przez to łatwo o tym zapominamy. Najprościej jest zrobić listę rzeczy do zrobienia danego dnia. Jeśli twoja lista zrobiła się zbyt długa, wykreśl rzeczy, które możesz spokojnie zrobić jutro czy pojutrze.

2. Rób tylko rzeczy ważne i pilne – możesz na liście z punktu 1 zaznaczyć, co możesz w ten sposób opisać. Jeśli coś nie jest pilne, zostaw to na kiedy indziej. Podobnie z rzeczami niezbyt ważnymi.

3. Ustal priorytety – jeśli masz na liście kilka zadań pilnych i ważnych, ustal które są w danym momencie priorytetowe i od nich zacznij.

4. Pozbądź się rozpraszaczy – gdy pracujesz, wyłącz Facebooka, internet w telefonie, wszelkie wyskakujące powiadomienia z poczty lub innych stron. Skup się! Możesz wykorzystać technikę pomodoro, która polega na wyznaczaniu sobie 25-minutowych okresów intensywnej pracy, a po nich 5-minutowej przerwy, potem znowu pracy. I tak w kółko do końca dnia!

5. Rób przerwy – nawet jeśli nie 5-minutowe po sesjach pomodoro, to jakiekolwiek w swoim rytmie. Nikt nie jest w stanie skupić się przez 8 godzin bez przerwy.

6. Deleguj zadania – jeśli masz na liście pilne zadanie, ale spokojnie może je wykonać ktoś inny, przydziel mu to zadanie. Pamiętaj, że stażyści nie są tylko od parzenia kawy, oddaj im część swojej roboty!

7. Utrzymuj porządek na swoim biurku – uporządkowana przestrzeń pozwoli ci lepiej uporządkować twój umysł, dzień, wszystko! I przestaniesz tracić czas na szukanie kluczy, kalendarza czy korektora, które się zawieruszyły pod stertą kserówek.

To jedynie podstawy dobrej organizacji dnia. Każdy z czasem wyrabia sobie swoje nawyki i wymyśla swoje własne sposoby na to, by być jeszcze bardziej produktywnym. Z pewnością z czasem sam będziesz mógł pochwalić się kreatywnymi rozwiązaniami. A może już masz jakieś?