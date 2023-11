Dieta baletnicy umożliwia szybką i widoczną redukcję masy ciała, jednak może prowadzić do pogorszenia ogólnego stanu zdrowia. Dieta przyczynia się do spowolnienia metabolizmu, a w konsekwencji do efektu „jo-jo” po jej zakończeniu.

Dieta baletnicy jest rygorystyczną dietą odchudzającą opartą na niskokalorycznym jadłospisie. Jej stosowanie przynosi szybki spadek masy ciała, jednak prowadzi do niedoborów pokarmowych, a nawet do wyniszczenia organizmu.

Zasady diety baletnicy

Dieta baletnicy należy do diet odchudzających. Określana jest często mianem „półgłodówki”, gdyż opiera się na restrykcyjnym, niskokalorycznym, 10-dniowym jadłospisie. Dieta podzielona jest na 5 etapów, z których każdy trwa 2 dni. Podstawowym założeniem diety baletnicy jest utrata jak największej ilości kilogramów w krótkim czasie. Efekty tego programu żywieniowego są widoczne jedynie wtedy, gdy ściśle przestrzega się zaplanowanego jadłospisu na każdy z etapów. Wskazane jest, by dietę połączyć z codzienną aktywnością fizyczną, np. jazdą na rowerku stacjonarnym.

Dzień 1-2: można pić wyłącznie wodę i/lub kawę bez cukru, ewentualnie z dodatkiem odtłuszczonego mleka (maksymalnie 4 filiżanki po 250 mililitrów).

Dzień 3-4: jadłospis rozszerzany jest o chudy, odtłuszczony nabiał. Dozwolone są: twaróg, jogurt, mleko. Ilość wypijanych płynów nie powinna przekroczyć 2,5 litra dziennie.

Dzień 5-6: dozwolone są wyłącznie ziemniaki w mundurkach w ilości maksymalnie 11 sztuk na dobę. Można je gotować w wodzie lub na parze bez dodatku soli. Wskazane jest picie około 3 litrów płynów dziennie – wody, herbaty i/lub kawy (bez cukru).

Dzień 7-8: jadłospis na tym etapie uwzględnia jedynie gotowane chude, białe mięso drobiowe w ilości 0,5 kilograma na dobę bez jakichkolwiek dodatków. Dozwolone są: woda i kawa w ilości 2,5 litra dziennie.

Dzień 9-10: ostatni etap diety baletnicy zakłada jedzenie samych warzyw, głównie zielonych oraz pomidorów. Płyny należy przyjmować w ilości nieprzekraczającej 3 litrów dziennie.

Dieta baletnicy – efekty i skutki zdrowotne

Restrykcyjne przestrzeganie jadłospisu w diecie baletnicy pozwala na utratę około 10-12 kilogramów w ciągu 10 dni. Dieta nie jest zalecana przez dietetyków i specjalistów żywieniowych, gdyż opiera się na ubogim w energię, niezbilansowanym jadłospisie, który jest niezgodny z zasadami racjonalnego odżywiania. Przez pierwszy etap diety dozwolone są jedynie płyny. Jadłospis nie uwzględnia żadnych produktów żywnościowych, które dostarczałyby niezbędnych organizmowi składników odżywczych. Sprzyja to powstawaniu niebezpiecznych dla zdrowia niedoborów pokarmowych, które z czasem prowadzą do wyniszczenia organizmu. Picie dużych ilości kawy skutkuje wypłukiwaniem z organizmu cennych witamin i minerałów, a w konsekwencji odwodnieniem. W drugim etapie diety ze względu na postępujące niedożywienie często dochodzi do bólów i zawrotów głowy, omdleń, nudności. Pojawiają się zaparcia oraz uczucie ciągłego zmęczenia. W 5 i 6 dniu diety baletnicy zaleca się wprowadzić aktywność fizyczną, która przy tak ubogokalorycznym jadłospisie może pogłębić stan niedożywienia. Dozwolone są niewielkie ilości chudego nabiału, jednak brak tłuszczu uniemożliwia organizmowi przyswojenia witaminy A i D, które są w nim zawarte. W ostatnich dwóch dniach diety można jeść nieograniczoną ilość warzyw. Dostarczają one cennych witamin i minerałów, przyczyniając się do częściowego uzupełnienia powstałych niedoborów, jednak nie w wystarczającym stopniu. Skutkiem zdrowotnym stosowania diety baletnicy jest nie tylko wyniszczenie organizmu i niedobory pokarmowe, ale również spowolnienie procesów przemiany materii. Prowadzi to do tzw. „efektu jo – jo”, gdyż po zaprzestaniu stosowania restrykcyjnego jadłospisu powraca się do normalnego sposobu żywienia, któremu często towarzyszą napady obżarstwa. W konsekwencji dochodzi do szybkiego przyrostu masy ciała. Stosowanie diety baletnicy może przyczynić się do pogorszenia stanu skóry, włosów i paznokci oraz do zaburzeń w funkcjonowaniu wątroby, nerek, a nawet serca.