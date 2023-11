Ozdoby do domu wykonane własnoręcznie to oryginalny pomysł na aranżację wnętrza. Świecznik z cukru stanowi elegancką ozdobę, idealną na sylwestra, przyjęcie rodzinne czy dodatkowe oświetlenie salonu bądź sypialni na co dzień. Do jego wykonania wystarczą kostki cukru, cukier puder, odrobina wody, blok techniczny, ołówek oraz nożyczki.

Gra świateł i cieni na ścianach domu gwarantuje niepowtarzalną atmosferę i wyjątkowy nastrój. Lampion dekoracyjny z kostek cukru ułożonych w kształt wierzy to idealna ozdoba świątecznego stołu czy dekoracja salonu, sypialni bądź innego pomieszczenia w domu, w którym chce się zadbać do nastrojową atmosferę i oryginalny wystrój.

Jak zrobić świecznik z kostek cukru, krok po kroku

Do wykonania domowej ozdoby możesz użyć zarówno białego, jak i brązowego cukru. Jeśli chcesz urozmaicić kolor lampionu, wystarczy, że przed przystąpieniem do przyklejania kostek na tekturę z bloku technicznego, spryskasz je ulubionym kolorem spreju, np. złotym, czerwonym, srebrnym czy różowym. Aby otrzymać pachnącą ozdobę do domu, do wnętrza świecznika włóż zapachową świecę. W okresie świątecznym sprawdzają się świeczki o zapachu cynamonu, pomarańczy oraz świerku.

Potrzebujesz:

opakowania cukru w kostkach (1 kilogram),

3 łyżek wody,

0,5 szklanki cukru pudru,

pędzla,

bloku technicznego,

szklanki,

małej świeczki,

ołówka lub długopisu,

nożyczek.

Sposób wykonania:

Na tekturze z bloku technicznego odrysuj ołówkiem koło.

Do cukru pudru dodaj 3 łyżki wody i dokładnie wymieszaj.

Za pomocą pędzla smaruj kostki cukru przygotowanym wcześniej roztworem z wody i pudru.

Cukier w kostkach przyklejaj do tektury, zachowując między nimi około 2 milimetrowe odstępy.

Tym samym sposobem przyklejaj kolejne kostki, tak aby powstawała wieża.

Powtórz czynność jeszcze 6 razy.

Po wyschnięciu kleju z cukru pudru i wody do wnętrza lampionu dekoracyjnego włóż małą świeczkę.

Podpal knot.

Gotowe!