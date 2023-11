Świeczki zapachowe to sposób na wprowadzenie domowników w klimatyczny nastrój świąt Bożego Narodzenia. Oryginalne ozdoby świąteczne można wykonać samodzielnie w domu bez użycia wosku. Do wykonania świecy żelowej lub wodnej potrzeba dekoracji w postaci, np.: suszonych owoców, zielonych gałązek, figurek ozdobnych czy laski wanilii.

Naturalne świece zapachowe z wosku również można wykonać domowymi sposobami. Mycie naczyń z woskowiny może być jednak trochę kłopotliwe, dlatego zastąpienie parafiny żelem bądź wodą, jest wygodniejsze, a daje równie spektakularny efekt końcowy.

Jak zrobić świeczkę żelową – krok po kroku

Świeca żelowa to oryginalna dekoracja bożonarodzeniowa. Własnoręcznie zrobiona ozdoba może być również pomysłem na prezent dla bliskiej osoby. Niezbędne akcesoria do jej wykonania, jak gotowy kont, barwnik do świec czy masę żelową, można kupić przez Internet bądź w sklepie ze świecami.

Potrzebujesz:

szklanki z grubego szkła lub słoika,

bezbarwnej masy żelowej,

knota lub kawałka sznurka o długości 10-12 centymetrów,

barwnika do świec (spożywcze barwniki nie nadają koloru żelowej masie),

olejku eterycznego, np. o zapachu pomarańczy,

kawałka taśmy klejącej,

drewnianego patyczka do mieszania,

małego rondla,

ozdób, jak: plastry suszonej pomarańczy, gwiazdki, guziki, kora cynamonu lub laska wanilii.

Sposób wykonania:

Umocuj knot w szklance, za pomocą sznurka i taśmy bezbarwnej, aby w trakcie wlewania masy nie przesunął się (należy obwiązać go sznurkiem i przykleić o brzeg naczynia taśmą).

Do środka szklanki włóż dekoracje, układając je na jej ściankach.

Roztop masę żelową w rondlu na niewielkim ogniu.

Dodaj barwnik i mieszaj przez chwilę, aby kolor i żel wymieszały się ze sobą.

Wlej 10-15 kropel olejku pomarańczowego.

Przelej kolorowy płyn do szklanki.

Drewnianym patyczkiem popraw ozdoby znajdujące się w szklance.

Wlany płyn pozostaw do całkowitego ostygnięcia.

Usuń sznurek z knota i taśmę bezbarwną ze szklanki.

Brzeg naczynia możesz udekorować kawałkiem sznurka zawiązanego w kokardę.

Gotowe!

Wodna świeca zapachowa, krok po kroku

Do wykonania wodnej świeczki zapachowej potrzebne będzie duże okrągłe naczynie, np. znicz. Wystarczy tylko usunąć z niego podstawkę oraz nakrycie.

Potrzebujesz:

okrągłego znicza,

pistoletu do kleju na gorąco,

długiego kolorowego sznurka,

plastikowej gałązki świerkowej,

kliku plastikowych gałązek ostrokrzewu, najlepiej z czerwonymi owocami,

szyszek opryskanych srebrnym sprejem,

figurki aniołka lub mikołaja,

małej zapachowej świeczki pływającej.

Sposób wykonania:

Za pomocą gorącego kleju oklej dolną i górną część znicza kolorowym sznurkiem.

Na spodzie naczynia przyklej ozdobną figurkę mikołaja lub anioła.

Do szklanego naczynie wkładaj kolejno gałązki imitujące świerk oraz ostrokrzew.

Srebrne szyszki przyklej do liści.

Zalej całość wodą, a na jej wierzch połóż zapachową świece.

Gotowe!