Identyfikacja wizualna firmy - dlaczego jest ważna i na co zwrócić uwagę?

Identyfikacja wizualna jest jednym z podstawowych narzędzi do kreowania wizerunku firmy lub marki. Na całość identyfikacji wizualnej składa się wiele elementów, które są tworzone w przyjętym schemacie i charakterze. Pojęcie identyfikacji wizualnej jest znane i powszechne w przypadku dużych firm, które przykładają do niej bardzo dużą wagę. Nieco inaczej wygląda to w przypadku mniejszych działalności, szczególnie tych obejmujących zasięgiem rynek lokalny. Nawet w takich firmach warto zadbać o spójny i dopracowany wizerunek.