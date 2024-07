ChAD może występować zarówno pod postacią depresji, jak też manii. Chorobę dwubiegunową często diagnozuje się w rodzinach, w których cierpią na nią matka lub ojciec.

Choroba afektywna dwubiegunowa może wystąpić u młodych ludzi, dezorganizując im plany życiowe, np. dotyczące samorozwoju.

Czym jest choroba dwubiegunowa?

Choroba afektywna dwubiegunowa (ChAD) to występujące naprzemiennie epizody depresyjne i maniakalne oraz połączenie objawów charakteryzujących te epizody. Faza depresyjna obejmuje okresy obniżonego nastroju. Faza maniakalna to zwiększenie energii u chorego i planowanie różnych działań. Fazy te mogą też przenikać się nawzajem. Chory zachowuje się wtedy bardzo niestabilnie. Szybko zmienia nastroje i nastawienie do podejmowanych czynności.

Choroba afektywna dwubiegunowa zawiera okresy remisji, kiedy objawy nie występują. Remisja może trwać kilka miesięcy lub nawet kilka lat.

Choroba dwubiegunowa zazwyczaj pojawia się przed 35. rokiem życia. Bardzo mocno wpływa na wszelkie dziedziny życia chorego. Cierpią na tym zarówno relacje zawodowe, jak i osobiste.

Przyczyny choroby dwubiegunowej

Istnieje wiele czynników, które wpływają na pojawienie się choroby dwubiegunowej. Przyczyny jej są różne: od genetycznych, przez biologiczne, aż do społecznych i środowiskowych.

Czynniki biologiczne, wpływające na pojawienie się choroby dwubiegunowej, to m.in. specyficzna konfiguracja genów. Istniejące choroby somatyczne np. niedoczynność tarczycy, a także zaburzenia w równowadze neuroprzekaźników mózgowych, które mogą prowadzić do ChAD.

W rodzinach, w których jedno lub dwoje rodziców cierpiało na chorobę dwubiegunową, jest większe prawdopodobieństwo zachorowania dziecka. Choroba występująca u matki i ojca zwiększa ryzyko u potomka o 75%. Trwają prace nad poznaniem czynników genetycznych wywołujących ChAD.

Środowiskowe i społeczne przyczyny ChAD mogą zarówno spowodować chorobę, jak również wpłynąć na to, czy jej przebieg jest łagodny, czy też ostry.

Śmierć kogoś bliskiego, emigracja, choroby lub inne stresujące wydarzenia wyzwalają pierwszy bądź następny epizod ChAD. Istotne są też relacje z bliskimi. Związek, w którym się spełniamy, pomoże pokonać epizod choroby dwubiegunowej. Może nawet zapobiec wystąpieniu kolejnej fazy.

Uregulowany rytm dobowy to kolejny czynnik, który działa korzystnie w przypadku ChAD. Osoba, która zasypia i wstaje o podobnych porach, ma dobre rokowania. Nieprzespane noce oraz wzmożona aktywność o późnej porze przeszkadzają w terapii choroby afektywnej dwubiegunowej.