Kuchnia indyjska na północy kraju jest obfita w mięsa i gęste sosy. Na południu natomiast ludzie preferują dietę wegetariańską opartą na warzywach strączkowych. Indie są krajem przypraw, dominują tu: cynamon, kardamon, kurkuma, imbir i kolendra. Ajurweda to indyjski system leczenia oparty na potrawach dopasowanych do typów wyglądu i charakteru.

Indie są 7. co do wielkości państwem na świecie, co wiąże się z dużym zróżnicowaniem kulturowym w kraju. Kultura natomiast jest nierozerwalnie połączona z charakterystyczną kuchnią indyjską.

Specyfika kuchni indyjskiej zależy od regionu

Na północy Indii dominują gęste sosy, dania mięsne (kozie, baranie, cielęce, drobiowe) oraz placki pszenne - chlebki ćapatti. Jest to ciężkostrawna i syta kuchnia. Popularną potrawą z tego regionu jest curry (kari), czyli mięso duszone z przyprawami i warzywami. Mieszkańcy południa i środka Indii natomiast preferują rośliny strączkowe, takie jak soczewica, groch, ciecierzyca i fasola. W tej części kraju dużo rzadziej je się mięso, głównie ze względów religijnych i finansowych. Większość warzyw na południu Indii jest przyrządzana w postaci sosów z mleczkiem kokosowym oraz ryżem. Jest to główny dodatek do większości potraw. Południowa kuchnia Indii jest znacznie bardziej lekkostrawna. Popularnym śniadaniem w tym regionie jest dosa, czyli naleśniki z mąki ryżowej, a na obiad często podaje się zupę z soczewicy na ostro.

Kuchnia indyjska – kultura przypraw

Niezależnie od regionu, wszystkie potrawy kuchni indyjskiej są bardzo przyprawione. Przyprawy dodaje się zarówno do dań mięsnych, jak i deserów i napojów. Dzięki nim potrawy nie tylko lepiej smakują, ale też zyskują dodatkowe właściwości zdrowotne. Podstawowa przyprawa kuchni indyjskiej – kurkuma – ma właściwości antynowotworowe i bakteriobójcze. Częste stosowanie tej przyprawy jest jedną z głównych przyczyn, dlaczego hindusi tak rzadko chorują na raka. Pozostałe popularne przyprawy kuchni z Indii to kardamon, kmin czy kolendra. Dzięki nim pokarm znacznie lepiej się trawi oraz organizm nie doświadcza dolegliwości gastrycznych. Cynamon i imbir mają działanie antyseptyczne, przeciwzapalne i bakteriobójcze. Natomiast kapsaicyna zawarta w papryczkach chili pobudza wydzielanie endorfin, więc jest jest popularnym środkiem antydepresyjnym.

Ajurweda – indyjski system leczenia oparty na kuchni

Ajurweda jest systemem leczenia starożytnych Hindusów. Według nich świat składa się z wody ziemi, ognia i eteru. Części te łączą się w trzy siły życiowe, które określa się doszami. Zgodnie z ajurwedą każdy ma różne natężenie tych właściwości. Są to:

Vata – charakteryzuje szczupłe osoby, które często mają problemy z kośćmi i stawami. Mają zmienne nastroje oraz preferencje. Osobowość vata jest skłonna często zmieniać zdanie oraz niekiedy czuje niepokój.

Pitta – średnia postura, jasny kolor włosów oraz mocny puls. Osoby z przewagą pitty mają większy popęd seksualny, w czasie choroby są skłonni do gorączki, a w stresie mocno się denerwują.

Kapha – osoby z tym typem są dobrze zbudowani, łatwo przybierają na wadze i mają zwykle ciemne włosy. Mocno śpią oraz lubią rutynę.

Każdy ma w sobie elementy z tych trzech opisów, jednak zawsze dominuje jedna z możliwości. Dieta na bazie ajurwedy polega na jedzeniu potraw, które złagodzą skrajne typy. Np. pittcie, której metaforą jest ogień, zaleca się jedzenie chłodnych dań z dużą ilością mleczka kokosowego i wody. Vata z kolei jest określana jako sucha, więc ludziom z przewagą tego elementu nakazuje się jedzenie bardziej tłustych pokarmów. Kapha natomiast jest typem ciężkim, więc potrzebuje pobudzenia. Ludziom w tym typie podaje się pokarmy o intensywnym smaku z dodatkiem ostrych przypraw.