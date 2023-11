Gdy prezenty świąteczne mają wadę fabryczną, to sprzedawca musi przyjąć ich zwrot. Wiele sklepów stacjonarnych oferuje usługę zwrócenia towaru bez podania przyczyny w ciągu 30 dni. Zgodnie z prawem konsumenta, kupując prezent w sklepie internetowym, można go zwrócić w ciągu 14 dni.

W okresie świątecznym panuje szał zakupów. Prezenty kupuje się na mikołajki i pod choinkę. Jednak wiele z nich może być zupełnie bezużytecznych lub niedostosowanych do potrzeb odbiorcy.

Zwrot prezentu w sklepie stacjonarnym

Każdy sprzedawca musi przyjąć towar, który okazał się wadliwy. Jest to objęte prawami konsumenta. Jeśli więc otrzymany prezent nie spełnia swoich funkcji ze względu na złą produkcję, należy niezwłocznie zwrócić go do sklepu. Jednak wiele punktów ma też w ofercie zwrot towaru w ciągu 30 dni od zakupu bez podania przyczyny. Zwykle jest to związane z dodatkowymi obowiązkami, np. brak śladów używania.

Towar może być zwrócony tylko w przypadku posiadania dowodu zakupu. W tym celu należy poprosić osobę, która ofiarowała prezent o paragon lub fakturę. W większości przypadków wystarczy też elektroniczny skan tych dokumentów. Jeśli sklep nie przyjmuje zwrotów, to można upewnić się, czy jest możliwa zamiana danego produktu na inny o podobnej wartości.

Czy można oddać prezent zakupiony w sklepie internetowym?

Jeśli prezent został kupiony w sklepie internetowym, to prawnie przysługuje możliwość zwrotu towaru w ciągu 14 dni, nie podając przyczyny. Ta ustawa nie obowiązuje osób, które kupiły towar na potrzeby działalności gospodarczej oraz sprzedawców nie będących przedsiębiorcami (nie zajmujących się sprzedażą zawodowo). Aby to zrobić, należy wysłać pismo (drogą elektroniczną lub pocztową), w którym poinformuje się sprzedawcę od odstąpienia od umowy. W załączniku również należy dodać elektroniczną wersją dowodu zakupu, o który trzeba poprosić osobę, która zakupiła nietrafiony prezent.

Czego nie można zwrócić do sklepu?

Zgodnie z prawem konsumenta, są też produkty, których zwrócić nie można. Zalicza się do nich:

