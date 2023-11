Noszenie czapek przez dzieci jest tematem niekończących sporów i jedną z najczęstszych przyczyn przykrych uwag kierowanych do rodziców. Okazuje się jednak, że małe dziecko, a nawet niemowlę, wcale nie musi zawsze mieć ubranej czapki.

Najczęstsze mity odnośnie noszenia czapek przez dzieci odwołują się do nieprawdziwych informacji, takich jak to, że dziecko traci całe ciepło przez głowę czy że od wiatru może dostać zapalenia uszu. Warto wiedzieć, ile z nich jest prawdą.

Nawet niemowlę nie zawsze musi nosić czapkę

Wbrew obiegowym opiniom niemowlęta i noworodki nie powinny być cały czas w czapkach. Grozi to nie tylko przegrzaniem czy powstaniem potówek na jego wrażliwej skórze, ale też jest niekorzystne w kontekście tworzonej z rodzicami więzi. Nieustannie ubrana czapka blokuje zapachy i ogranicza kontakt skórny z opiekunem. Niemowlę z całą pewnością nie musi nosić czapki w domu, w samochodzie, ani podczas ładnej bezwietrznej pogody. Warto jednak pamiętać, że niemowlęta, szczególnie wcześniaki mają trudność z utrzymywaniem stałej temperatury ciała. Czapkę należy im więc ubierać po kąpieli, przy wyjściach z domu przez pierwszy miesiąc oraz wtedy, gdy jest bardzo zimno.

Kiedy przedszkolak powinien nosić czapkę?

Przedszkolak powinien nosić czapkę, wówczas gdy jest mu zimno oraz kiedy wychodzi na dwór po kąpieli czy basenie. Nie należy przesadnie obawiać się wiatru czy złej pogody, ponieważ wbrew mitom nie wywołują one u dzieci zapalenia uszu. Dlatego jeżeli małe dziecko nie chce założyć czapki, a na dworze nie ma trzaskającego mrozu, to szkoda energii na przekonywanie go do tego. Najczęściej dzieci zakładają czapki same, kiedy marzną im uszy.

Ochrona przed słońcem jest o wiele bardziej istotna, ponieważ u małych dzieci łatwo może przejść do przegrzania, a nawet udaru słonecznego, który może skutkować śmiercią. Dlatego w upalne dni małe dzieci powinny nosić kapelusze i czapki chroniące przed słońcem. Warto jednak pamiętać, że dzieci nie trzeba chronić przed każdą słoneczną pogodą, ponieważ słońce jest dzieciom potrzebne do produkcji witaminy D.

Noszenie czapki przez dzieci a kultura

Przekonania na temat noszenia czapki przez małe dzieci są bardzo silnie uwarunkowane kulturowo, a w Polsce istnieje duży nacisk na dbanie o ten aspekt ubioru. W krajach leżących bardziej na północ dzieci nie noszą czapki przez większość czasu, czasem nawet podczas mroźnej pogody. Nie skutkuje to u nich częstym pojawianiem się infekcji, a przypuszcza się, że nawet wręcz przeciwnie – wzmacnia odporność.