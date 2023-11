Czosnek marynowany to znakomita przekąska na zimowe wieczory i dodatek do wielu dań. Czosnek konserwowany w occie świetnie sprawdzi się jako dodatek do kanapek, sałatek i samodzielna przekąska. Czosnek marynowany w oleju z ziołami podkreśli smak każdego dania. Można go dodać do makaronu, zapiekanki czy dań mięsnych. Zalewę można wykorzystać jako oliwę lub olej ziołowy, np. do sałatek albo do smażenia. Poniżej znajdziecie dwa przepisy na czosnek marynowany: w occie i w oleju z ziołami.

Do marynowana najlepiej sprawdzi się czosnek polski. Sezon na czosnek zaczyna w sierpniu, a kończy pod koniec października. W tym okresie jest najświeższy i ma najlepszy, intensywny smak.

Przepis na marynowany czosnek w occie

Składniki na czosnek do słoików

8 główek czosnku

3 szklanki wody

3/4 szklanki octu spirytusowego 10%

łyżeczka soli

łyżeczka cukru

ziarna goryczycy

Jak zrobić czosnek w occie?

Główki czosnku obierz i podziel na ząbki. Najłatwiej zrobić to w miseczce z zimną wodą. Resztę składników zagotuj w garnku. Dodaj czosnek i zagotuj, gotuj jeszcze przez 2 minuty. Czosnek wraz z zalewą przełóż do małych słoiczków. Dokładnie zakręć i przekręć do góry nogami do ostygnięcia.

Przepis na czosnek w oliwie z ziołami

Składniki na czosnek w ziołach

6 główek czosnku

szklanka oleju roślinnego, np. oleju rzepakowego lub oliwy z oliwek

zioła prowansalskie

papryczka chilli w proszku

rozmaryn - świeży lub suszony

pieprz kolorowy

woda

Jak zrobić czosnek marynowany z ziołami?

Czosnek obierz i podziel na ząbki. Do małego garnka wlej zimną wodę, wrzuć ząbki czosnku i zagotuj. Odcedź ząbki i wrzuć do małych słoików. Olej wymieszaj z przyprawami i ziołami. Zalej słoiczki z czosnkiem. Dokładnie zakręć słoiki i pasteryzuj przez 15 minut. Odstaw dołem do góry do wystygnięcia. Czosnek będzie gotowy po miesiącu.