Strzyżenie yorka powinno się wykonywać średnio raz w miesiącu, aby uchronić psa przed infekcjami uszu. Zabieg zapobiega też chorobom oczu i ułatwia widzenie. Czesanie yorka należy powtarzać raz w tygodniu. Psu należy też upinać włosy, aby nie zachodziły na oczy i nie drażniły ich.

Reklama

Po każdym spacerze należy dokładnie przejrzeć sierść yorka. Psy tej rasy mają skłonności do tropienia i często wracają z dworu, mając we włosach gałązki, rzepy lub liście.

Czesanie yorka

Yorka można czesać jedynie po kąpieli i nałożeniu olejku na włosy (kokosowego, migdałowego, norkowego lub oliwki dla dzieci). Do pielęgnacji yorka potrzebnych jest kilka szczotek. Sierść na grzbiecie różni się bowiem od tej, którą pies ma przy oczach i uszach.

Długowłose yorki powinny być czesane raz w tygodniu. Czesanie jest ważne dla higieny skóry i sierści psa. Zapobiega też tworzeniu się kołtunów i skręcaniu włosa, których rozczesywanie jest dla psa naprawdę bolesne.

Zobacz także

Strzyżenie yorka

York po raz pierwszy powinien być strzyżony, po ukończeniu 10 miesięcy. Do tego czasu pies powinien pozbyć się tzw. szczenięcego puchu. Bez regulacji długości włosa puch może sprawiać kłopoty w pielęgnacji.

Yorka należy strzyc mniej więcej co miesiąc. Można to robić częściej, jeśli jest taka potrzeba, np. psu skołtunią się włosy. Strzyżenie ma też na celu odsłonięcie uszu i oczu . Włosy na uszach należy usuwać na 1/3 wysokości ucha licząc od jego koniuszka. Należy przyciąć sierść w taki sposób, aby ucho zyskało kształt szpica. Nieusunięte włosy mogą doprowadzić do infekcji. Podobnie jest z włosem w okolicy oczu. Yorkom, które nie mają usuwanych włosów w tej okolicy, grozi bowiem katarakta – choroba oczu, która bardzo pogarsza wzrok.

. Włosy na uszach należy usuwać na 1/3 wysokości ucha licząc od jego koniuszka. Należy przyciąć sierść w taki sposób, aby ucho zyskało kształt szpica. Nieusunięte włosy mogą doprowadzić do infekcji. Podobnie jest z włosem w okolicy oczu. Yorkom, które nie mają usuwanych włosów w tej okolicy, grozi bowiem katarakta – choroba oczu, która bardzo pogarsza wzrok. Dla prawidłowej higieny, psu należy też obciąć włosy pod ogonem i w okolicy narządów płciowych . Ponieważ york ma bardzo wrażliwą skórę i łatwo go zranić, to zadanie lepiej powierzyć profesjonaliście w salonie dla zwierząt.

i łatwo go zranić, to zadanie lepiej powierzyć profesjonaliście w salonie dla zwierząt. Usuwanie włosów wokół uszu i w miejscach intymnych należy zacząć już w kilku pierwszych tygodniach życia psa. W ten sposób łatwiej będzie mu się przyzwyczaić do zabiegów.

Strzyżenie yorka na wiosnę powinno być bardziej radykalne. Wynika to z podwyższenia temperatury powietrza, zwiększającej się potliwości i ryzyka infekcji. Kolejnym powodem jest ryzyko zalęgnięcia się pcheł i słabsza widoczność ewentualnych kleszczy w sierści psa.

Fryzury dla yorka

Yorkom należy spinać sierść. Można ją też związywać. Ułożone włosy nie zasłaniają psu oczu. Fryzurę i długość sierści należy dobrać do temperamentu psa. Energiczne psiaki powinny mieć krótko obcięty włos. To zdecydowanie bardziej higieniczne. Wybierając akcesoria do włosów dla psa, należy uważać, by nie kupować niczego, co może go ciągnąć i wyrywać włosy. Przydatne są:

opaski, które utrzymują włosy na miejscu,

gumki z miękkiego materiału, które nie szarpią włosia,

gumki silikonowe, które delikatnie, ale skutecznie trzymają włosy w ryzach

Yorki nie protestują przeciwko wykonywanym na sobie zabiegom. Nie należy jednak tego wykorzystywać i np. zbyt bogato zdobić włosia.

Reklama