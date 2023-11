Ćwiczenia na kręgosłup szyjny są obowiązkiem dla osób które prowadzą siedzący tryb życia i mało się ruszają. Zapobiegają one silnym bólom odcinka szyjnego oraz groźnym schorzeniom kręgosłupa. Ważne jest także to aby na co dzień dbać o zdrowy kręgosłup. Poniżej znajdziecie najlepsze ćwiczenia na odcinek szyjny kręgosłupa - wzmacniające i rozciągające.

Reklama

Przyczyny bólu kręgosłupa szyjnego

Między kręgami znajdują się dyski, które zapobiegają się ocieraniu się kręgów kręgosłupa. Przeciążenia i siedzący tryb życia sprawiają, że substancje odżywcze nie docierają do kręgów. Stają się one mało elastyczne i wysuwają się na zewnątrz, drażniąc nerwy. Wtedy odczuwamy dolegliwości bólowe.

Najczęstsze przyczyny bólu kręgosłupa:

siedzący tryb życia,

nieprawidłowa postawa,

nadwaga,

nieprawidłowa pozycja podczas snu,

garbienie się i inne wady postawy,

praca przy komputerze,

urazy,

przeciążenia.

Jak dbać o kręgosłup?

Prawidłowa postawa przyjmowana przy codziennych czynnościach, pomoże nam zadbać o kręgosłup. Bóle kręgosłupa są najczęściej wynikiem niezdrowego stylu życia: ciągłego garbienia się, pracy siedzącej i braku aktywności fizycznej.

Najważniejsze zasady prawidłowego dbania o kręgosłup:

Staraj się utrzymać proste plecy, nie garb się. Staraj się nie utrzymywać podstawy siedzącej przez wiele godzin. Jak najczęściej rób lekkie ćwiczenia rozciągające. Jeśli masz pracę siedzącą, korzystaj z piłki olbrzymiej lub pneumatycznej poduszki do siedzenia. Jak najwięcej się ruszaj - spaceruj, pływaj, uprawiaj jogę lub nordic walking. Stosuj urozmaiconą dietą, bogatą w żelazo, wapń, magnez. Jeśli coś podnosisz z ziemi, nie schylaj się, tylko kucaj. Ćwicz mięśnie brzucha i pośladków. Wybieraj wygodne buty, codzienne chodzenie w szpilkach jest dużym obciążeniem dla kręgosłupa.

Ćwiczenia na kręgosłup szyjny - ćwiczenia wzmacniające

Spleć ręce na karku i odchylaj głowę do tyłu. Unoś barki w górę i opuszczaj rozluźniając mięśnie. Ręce przystaw do czoła i naciskaj z całą siłą. Staraj się utrzymać głowę prosto przy użyciu mięśni szyi. Połóż się na brzuchu, unieś jednocześnie przód ciała i nogi na 15-20 sekund. Połóż się na plecach, rozłóż ręce na boki. Wciskaj głowę w poduszkę i ręce w ziemię przez 10-15 sekund.

Ćwiczenia na kręgosłup szyjny - ćwiczenia rozciągające

Pochylaj głowę w każdą stronę, delikatnie dociskaj głowę dłonią. Odchyl głowę do tyłu i lekko kręć nią w lewo prawo. Ustaw ciało w klęku podpartym, naprzemiennie wyginaj ciało w koci grzbiet, a następnie prostuj plecy i odchylaj głowę. Podobnym ćwiczeniem jest ukłon japoński w klęku podpartym. W pozycji siedzącej naprzemiennie przyciskaj brodę do klatki piersiowej i odchylaj głowę do tyłu.