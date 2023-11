Poranne trudności z wychodzeniem z domu, na przykład do przedszkola, są nieobce większości rodziców. Wiele rodzin doświadcza w związku z tym bardzo trudnych emocji, które negatywnie wpływają na ich więzi w rodzinie.

Dziecko, które nie chce wyjść z domu do przedszkola, nie jest rzadkością. Może to być jednak dużym problem nawet dla najbardziej empatycznie nastawionego rodzica, jeżeli odczuwa on presję czasową i ma własne zobowiązania.

Dlaczego dziecko nie chce wyjść z domu do przedszkola?

Powodów, dla których dzieci nie chcą wyjść z domu do przedszkola, może być wiele. Jeżeli reakcje dziecka są bardzo silne i pojawiły się nagle, to może być tak, że wydarzyło się tam coś dla niego bardzo trudnego i warto porozmawiać z panią w przedszkolu. Często jednak przyczyny takich problemów z dzieckiem nie są aż tak poważne i wiążą się z tym, że dziecko po prostu chciałoby pobyć w domu, pobawić się swoimi zabawkami czy – najczęściej - spędzić więcej czasu w bliskości z rodzicem.

Jak można ułatwić wychodzenie z domu do przedszkola?

Wpływ to, co dzieje się w momencie wychodzenia z domu do przedszkola, ma nie tylko ta chwila, ale wszystko, co dzieje się pomiędzy dzieckiem a rodzicem. Warto zadbać poprzedniego dnia o to, żeby jak najmniej zewnętrznych czynników mogło wpływać negatywnie na wychodzenie do przedszkola i zwiększać napięcie z tym związane. Może to być przygotowanie ubrań i wszystkich niezbędnych rzeczy, odpowiednio wczesne położenie się spać czy rozmowa z dzieckiem o tym, że będzie szło do przedszkola.

Warto też w ciągu dnia znajdywać czas na to, żeby pielęgnować relację z dzieckiem i zacieśniać z nim więź. Jeżeli dziecko nasyci się przebywaniem z rodzicem po południu, to o wiele łatwiej będzie mu się z nim rozstać w chwili, gdy będzie musiało iść do przedszkola.

Co zrobić w chwili, kiedy dziecko nie chce wyjść z domu do przedszkola?

W momencie, w którym dziecko nie chce wyjść do przedszkola, przede wszystkim dobrze jest starać się panować nad swoimi emocjami i nie eskalować konfliktu. Spokojne nastawienie rodzica, ułatwi przejście przez tę trudną sytuację. Często bardzo dobrze sprawdzają się różne zabawy, które zmniejszają napięcie i prowadzą do stopniowego przygotowania się do wyjścia. Z całą pewnością też nie zaszkodzi, jeśli to rodzice trochę się powygłupiają. Warto też rozmawiać z dzieckiem o tym, jakie odczuwa emocje i okazywać mu wsparcie.