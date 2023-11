Spanie z dzieckiem ma tylu zwolenników co przeciwników, często więc wywołuje ożywione dyskusje. Pojawiają się wątpliwości na temat tego od jakiego wieku i jak długo można spać z dzieckiem, jakie płyną z tego korzyści i czy jest dobre.

Reklama

Na pytania o spanie z dzieckiem bardzo często trudno jednoznacznie odpowiedzieć. W oparciu o badania można mówić o tym, co statystycznie lepiej się sprawdza, jednak nie zawsze będzie tak w konkretnym przypadku.

Od jakiego wieku i jak długo można spać z dzieckiem?

Bardzo wiele osób martwi się o to, w jakim wieku spanie z dzieckiem jest dla niego dobre, a w jakim już nie. Jedyna ogólna odpowiedź, której można udzielić na tak postawione pytanie, mogłaby być taka, że spanie z dzieckiem jest dla niego dobre wtedy, kiedy mu służy. Nie da się jednoznacznie wyznaczyć dolnej albo górnej granicy, gdyż dzieci mają różne nasilenie potrzeby bliskości z rodzicem, a każda rodzina zaspokaja je na swój sposób. Bywa tak, że niektóre dzieci w ogóle nie potrzebują wspólnego spania, podczas gdy inne mogą przychodzić do łóżka rodziców jeszcze w wieku szkolnym. Decydując się na spanie z noworodkiem, należy pamiętać o zasadach bezpieczeństwa - najczęściej poleca się łóżeczka dostawne.

Zalety spania z dzieckiem (współspania)

Spanie z niemowlęciem przynosi wiele korzyści obu stronom. Karmiąca matka nie musi wstawać w nocy, dzięki czemu na ogół jest mniej zmęczona. Łatwiej jej też zadbać o bezpieczeństwo dziecka – usłyszy, gdyby się ono zadławiło lub miało problemy z oddychaniem. Współspanie jest dobre dzieci, również dlatego, że;

śpią one o wiele spokojniej,

czują się bezpieczniej,

są stabilniejsze emocjonalnie i w przyszłości mniej narażone na wystąpienie chorób psychicznych,

mają lepszą odporność.

Reklama

Spanie z dzieckiem – perspektywa rodzica

Choć zalety spania z dzieckiem zostały jasno potwierdzone, niekoniecznie muszą one wspierać daną rodzinę. Zdarza się, że spanie z dzieckiem jest zbyt męczące i obciążające dla rodzica i często wówczas większą wartością dla rodziny jest to, żeby mógł on zadbać o siebie i dobrze się wyspać. Rozwiązaniem takiego problemu może być dzielenie się przez małżonków spaniem z dzieckiem lub zaangażowanie większej ilości dorosłych do pomocy. Warto szukać takich pomysłów, w których zaspokojone zostaną zarówno potrzeby rodzica, jak i dziecka. Czasami może być tak, że odpowiednia ilość bliskości w ciągu dnia sprawi, że dziecko nie będzie potrzebowało spania z rodzicami w nocy.