Fotel z europalet to dobre rozwiązanie do grodów, na działki, na balkony oraz do salonu. Aby wykonać je samodzielnie, wystarczy kupić i przyciąć palety o odpowiednim wymiarze.

Meble z europalet zyskują coraz większą liczbę zwolenników. Są niedrogie, proste w wykonaniu i oryginalne, a przy tym ładnie się prezentują. Nie dostaniesz ich w sklepach meblowych, dzięki czemu są niepowtarzalne.

Gdzie kupić europalety

Europalety możesz kupić w składach palet, niektórych sklepach budowlanych oraz na aukcjach internetowych. Ich cena nie jest wysoka. Za jedną używaną paletę zapłacisz od kilku do kilkunastu złotych (im więcej palet, tym taniej). Nieużywane materiały mają wyższe ceny, które wahają się w granicach 50 zł.

Wymiary europalet

Istnieją 4 podstawowe wymiary europalet. Każda z nich ma inaczej ułożone deski i płozy. Dlatego przed zakupem europalet, warto zapoznać się z ich wysokością i szerokością. Dzięki temu łatwiej ci będzie zaplanować wykonanie fotela i dopasować go do wielkości pomieszczenia.

EUR 1 – 800 mm szerokości (krótszy bok) na 1200 mm długości (dłuższy bok), deski ułożone wzdłużnie, trzy płozy ułożone od dołu wzdłuż całej palety;

– 800 mm szerokości (krótszy bok) na 1200 mm długości (dłuższy bok), deski ułożone wzdłużnie, trzy płozy ułożone od dołu wzdłuż całej palety; EUR 2 – 1000 mm szerokości na 1200 mm długości, deski ułożone poprzecznie, trzy płozy ułożone od dołu wzdłuż całej palety, dwie płozy na krótszych bokach.

– 1000 mm szerokości na 1200 mm długości, deski ułożone poprzecznie, trzy płozy ułożone od dołu wzdłuż całej palety, dwie płozy na krótszych bokach. EUR 3 – 1000 mm szerokości na 1200 mm długości, deski ułożone wzdłużnie, trzy płozy ułożone od dołu wzdłuż całej palety,

– 1000 mm szerokości na 1200 mm długości, deski ułożone wzdłużnie, trzy płozy ułożone od dołu wzdłuż całej palety, EUR 6 – 600 mm szerokości na 800 mm długości, deski ułożone poprzecznie, trzy płozy ułożone od dołu wzdłuż całej palety.

Wykonanie fotela z europalet

Zrobienie mebli z europalet nie jest trudne. Co prawda należy poświęcić temu sporo pracy, ale efekty zachwycą. Do ich wykonania nie potrzebujesz specjalistycznego sprzętu.

W najprostszej wersji do zrobienie fotela potrzebujesz:

4 europalet (o dowolnych wymiarach, dostosowanych do twoich potrzeb),

szlifierki kątowej i papieru ściernego

gąbki tapicerskiej (mogą być też poduszki lub niewielkie materace),

materiału na obicie,

farby do drewna,

lakieru bądź impregnatu do drewna (optymalnie),

gwoździ i młotka lub wkrętarki i wkrętów.

Na początku musisz zaprojektować swój fotel i zaznaczyć, gdzie mają być oparcia, siedzisko oraz inne elementy mebla. Zaznacz ołówkiem miejsca przecięcia. Następnie potnij europalety do pożądanych wymiarów, a jeśli trzeba, rozmontuj je. Jeśli nie masz możliwości, by zrobić to samodzielnie, zleć prace stolarzowi lub obsłudze składu palet.

Kolejne kroki wyglądają następująco:

