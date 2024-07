Jedną z najbardziej oryginalnych teorii osobowości jest hematopsychologia (blood type personality theory), która bada powiązania między grupą krwi a charakterem człowieka. Wzbudza wiele kontrowersji, ponieważ brak naukowych dowodów potwierdzających słuszność teorii, ale badania są w dalszym ciągu prowadzone i być może ich wyniki jeszcze nas zaskoczą.

Reklama

Czy grupa krwi ma związek z psychologią? Związek między grupą krwi a charakterem zaczęto badać w Japonii na początku XX wieku. Takeji Furukawa w 1927 roku opublikował artykuł naukowy poświęcony tej zależności – „The Study of Temperament Through Blood Type”. Koncepcja mimo braku wiarygodnych dowodów zdobyła olbrzymią popularność, a japoński rząd niemal od razu zlecił dodatkowe badania, chcąc wykorzystać teorię do celów militarnych – stworzenia idealnego żołnierza (źródło: http://web.archive.org/web/20091228182320/http://aol.mediresource.com/channel_health_news_details.asp?news_id=6661&news_channel_id=11&channel_id=11).

W dalszym ciągu mniej więcej 2/3 mieszkańców Wschodniej Azji wierzy we wpływ grupy krwi na charakter człowieka.

Zobacz także

Grupa krwi A

Osoby z grupą krwi A są dobrymi przyjaciółmi. Potrafią uważnie słuchać drugiej osoby i ogólnie dogadują się z ludźmi. To osoby trzeźwo myślące, cierpliwe i opanowane. Próbują zawsze znaleźć takie rozwiązanie sytuacji, aby wszystkie zaangażowane w nią osoby były zadowolone. Lubią najpierw wszystko zaplanować, zanim przejdą do działania. Mimo, że są dobrymi słuchaczami i potrafią wspierać ludzi, mają tendencję do samotnictwa i skrywania swoich uczuć. Stronią zwłaszcza od ludzi, którzy nie podzielają ich opinii i światopoglądu – są wybredne także jeśli chodzi o znajomych. To najbardziej uparty typ.

W związkach najlepiej pasują do osób o grupie krwi AB.

Grupa krwi B

Osoby u grupie krwi B są dość towarzyscy i nie mają problemu z nawiązywaniem kontaktu. Są przy tym osobami dość dociekliwymi – chcą wiedzieć wszystko o wszystkim. To też bardzo ambitne, aktywne i kreatywne osoby, które starają się być najlepsze w tym, czym się zajmują. Nie lubią sytuacji, w których muszą się wykazać wielozadaniowością. Gdy skupiają się na jednej rzeczy, zaniedbują pozostałe zadania. Jeśli coś nie idzie po ich myśli, łatwo się denerwują. Nie wybaczają zbyt łatwo, a więc osoby, które zalazły im za skórę muszą się mieć na baczności.

W związkach najlepiej pasują do osób o grupie krwi AB i B.

Grupa krwi AB

Osoby o grupie krwi AB są zdecydowane i racjonalne. Nie przejmują się drobiazgami i nie dają się ponieść emocjom. To ludzie bardzo niezależni i ceniący sobie wolność, ale przy tym towarzyscy i dobrze czujący się w towarzystwie innych. Łatwo dostosowują się do nowych sytuacji i są elastyczni. Zdarza się, że czasem zachowują się nieodpowiedzialnie przez swoje zapominalstwo.

Tworzą udane związki z każdą inną grupą krwi.

Grupa krwi 0

Osoby o grupie krwi 0 myślą praktycznie, są odpowiedzialne i dobrze zorganizowane. Mogą być doskonałymi liderami – wzbudzają sympatię, zaufanie, choć podobnie jak grupa A wolą swoje towarzystwo. To osoby pewne siebie i o silnej woli. Ich opanowanie czasami może być odbierane jako chłód emocjonalny. Mają tendencję do wpadania w pracoholizm. Tworzą zgrane pary z grupą AB.

Grupa krwi a charakter – wierzyć czy nie?

Brak dowodów na to, że grupa krwi i charakter są ze sobą powiązane. Naukowcy, zwłaszcza japońscy, co jakiś czas podejmują kolejne próby rozwikłania tej zagadki. Nie przeszkadza to jednak funkcjonowaniu opisów charakterologicznych poszczególnych grup krwi – są one zresztą powielane przez popkulturę. Miłośnicy mangi i anime z pewnością przypominają sobie w tym momencie, że podczas opisu głównych postaci z ulubionych komiksów czy filmów często podaje się także znak zodiaku i grupę krwi, jakby miały tłumaczyć czy może raczej determinować zachowanie bohaterów. Jest to na tyle ugruntowane w japońskiej kulturze, że istnieje nawet określenie na dyskryminację ze względu na posiadaną grupę krwi - „bura-hara”. Być może w tej chwili funkcjonuje to bardziej jako samospełniające się proroctwo, a być może jakieś najnowsze wyniki badań jeszcze nas zaskoczą.