Szybkie ciasto gruszkowe z dodatkiem orzechów to świetny wybór na aromatyczny, jesienny deser. Jest jednocześnie delikatne i chrupiące, miękkość owoców uzupełniają chrupkie orzechy. Poniżej znajdziecie najprostszy przepis na ciasto z gruszką i orzechami.

Wypiek ten świetnie smakuje zarówno na zimno, jak i na ciepło. Najciekawsze połączenie to ciepłe ciasto gruszkowe z dodatkiem bitej śmietany lub kulki lodów waniliowych. Dobrze smakować będzie również z kubkiem gorącej herbaty lub czekolady.

Orzechy są bardzo smacznym i zdrowym dodatkiem do ciast. W cieście gruszkowym najlepiej sprawdzą się orzechy włoskie, laskowe lub pekan. Orzechy włoskie to bogate źródło witaminy E i C oraz kwasu lanolinowego. Z kolei laskowe zawierają witaminy z grupy B i obniżają poziom cholesterolu. Pekan, inaczej orzesznik jadalny, zawiera największą liczbę antyoksydantów ze wszystkich rodzajów orzechów.

Przepis na ciasto gruszkowo-orzechowe

Składniki na ciasto z gruszkami i orzechami

500 g mąki pszennej

3/4 szklanki cukru

3 jajka

0/5 szklanki oleju rzepakowego

5 gruszek

100 g orzechów laskowych, włoskich lub pekan

2 łyżki proszku do pieczenie

przyprawy: cynamon, szczypta soli

Jak przygotować ciasto orzechowo-gruszkowe?

Gruszki umyć obrać i wyciąć gniazda nasienne. Cztery gruszki pokroić w drobną kosteczkę, jedną pokroić na cienkie plasterki. Orzechy zmielić w malakserze lub młynku. W dużej misce zmieszać mąkę pszenną, orzechy i proszek do pieczenia oraz przyprawy. Dodać pokrojone w kostkę masło i zmiksować. Dodać cukier,olej i jajka i ponownie krótko zmiksować na gładką masę. Gruszki w kostce wrzucamy do masy i delikatnie mieszamy całość łyżką. Formę należy wysmarować masłem i oprószyć mąką. Do środka wlewamy masę. Na wierzchu masy układamy plasterki gruszek i delikatnie wciskamy je w masę. Piec w 170 stopniach C przez 50-60 minut.