Choroba Buergera to przewlekłe zapalenie naczyń o charakterze zakrzepowo-zrostowym. Najczęściej występuje u osób palących papierosy. Objawy są niemalże tożsame z symptomami miażdżycy. Jakie są przyczyny choroby Buergera i czy można jej zapobiec? Leczenie schorzenia naczyń kończyn górnych i dolnych.

Choroba Buergera - co to za choroba i jakie są jej przyczyny?

Choroba Buergera to schorzenia drobnych naczyń kończyn górnych i dolnych. Charakteryzuje się zapaleniem zakrzepowo-zrostowym naczyń krwionośnych. Przewlekły stan zapalny w ścianach małych i średnich żył oraz tętnic prowadzi do zmniejszenia światła wewnątrz nich. Skutkuje to niedokrwieniem kończyć, a niekiedy także powstawaniem owrzodzeń i martwicy. To choroba o charakterze przewlekłym i postępujących, ze zmiennymi zaostrzeniami i remisjami dolegliwości. Stan zapalny często rozszerza się również na nerwy, co prowadzi do ostrych dolegliwości bólowych.

Nie istnieje jasno określona przyczyna zapadalności na tę choroba, jednakże wykryto kilka czynników zwiększających ryzyko zachorowania na Buergera:

czynniki genetyczne,

czynniki zapalne,

czynniki autoimmunologiczne,

palenie papierosów,

częściej zapadają na nią mężczyźni w młodym wieku.

Objawy choroby Buergera

Pierwszym charakterystycznym objawem choroby jest ból w miejscu, gdzie krew nieprawidłowo krąży. Najczęściej odczuwalne jest to w obrębie naczyń kończyny dolnej. Ból przychodzi niespodziewanie i ma charakter napadowy.

Inne objawy choroby Buergera:

parestezje - cierpnięcie, mrowienie, drętwienie łydek i stóp,

występowanie owrzodzeń na palcach stóp i rąk,

występowanie sińców na skórze,

uczucie zimna,

zasinienie i zaczerwienie fragmentów stóp i dłoni,

obszar martwicy na palcach kończyn.

Bardzo często chorobie towarzyszą stany depresyjne. Wynikają one najczęściej z uciążliwych symptomów choroby.

Leczenie choroba Buergera

Na stan chorego wpływają równe czynniki, najbardziej negatywny skutek ma palenie papierosów. Podstawą, zanim zostanie wdrożone leczenie specjalistyczne, powinno być rzucenie tego szkodliwego nałogu.

Przyczyny choroby i mechanizmy jej działania nie są do końca znane, dlatego leczenie ma przede wszystkich złagodzić objawy choroby. Stosuje się leki przeciwbólowe oraz przeciwzapalne. Aby zapobiec zakrzepom, zamykającym światło naczyń krwionośnych wprowadza się także lekarstwa przeciwkrzepliwe i przeciwpłytkowe. Lekarze zamiennie stosują heparynę, kwas acetylosalicylowy, a także prostanoidów i pentoksyfiliny.

Leczenie miejscowe polega na stosowaniu opatrunków na miejsca dotknięte owrzodzeniem lub martwicą. Należy również oddzielić miejsca objęte martwicą od zdrowych tkanek. Niekiedy, w przypadku zakażenie bakteriami, niezbędne jest także wprowadzenie leczenia antybiotykami.

Choroba Buergera - jak zapobiegać?

Sposoby na zapobieganie chorobie Buergera:

nie należy zakładać mokrego i nieprzewiewnego obuwia,

nie dopuszczać do wyziębienia kończyn,

rzucić palenie papierosów,

unikać stresu,

nie należ nadmiernie chodzić, a tym bardziej stać w miejscu, aby nie obciążać kończyn,

zdrowa, zbilansowana dieta.