Choroba bostońska to infekcja wirusowa, która objawia się charakterystyczną wysypką. Profesjonalnie nazywa jest chorobą dłoni, ust i jamy ustnej. Jak rozpoznać objawy choroby i odróżnić ją od ospy wietrznej? Sposoby na zapobieganie zarażeniu i leczenie bostonki.

Choroba bostońska - co to jest?

Choroba bostońska określana jest jako wysypka pęcherzykowa, zapalenie jamy ustnej lub choroba stóp, rąk i ust. Schorzenie to wywołują wirusy Coxsackie z grupy enterowirusów. Bostonka najczęściej dotyka dzieci, ale niekiedy również osoby dorosłe. Wirusy Coxsackie są bardzo zaraźliwe, dlatego najwięcej zachorować zdarza się w przedszkolach i szkołach. Pierwsze objawy choroby pojawiają się od 3 do 6 dni od zakażenia.

Bostonka - przyczyny choroby i zapobieganie

Bostonką można się zarazić na dwa sposoby - drogą kropelkową lub przez stolec. Wirus jest bardzo zaraźliwy, najczęściej dotyka dzieci między 2 a 10 rokiem życia. Kluczowe znaczenie w zapobieganiu rozprzestrzeniania się wirusa jest odpowiednia higiena. Bardzo ważne jest częste mycie rąk, szczególnie po korzystaniu z toalety. Bardzo łatwo jest się zarazić dotykając skóry lub rzeczy używanych przez osobą zakażoną. Dlatego właśnie choroba ta jest tak popularna wśród dzieci w wieku przedszkolnym.

Charakterystyczne objawy choroby bostońskiej

Pierwszymi objawami choroby bostońskiej są:

ból gardła,

gorączka,

zmęczenie i apatia,

brak apetytu,

biegunka,

nudności.

Następnie pojawia się najbardziej charakterystyczny objaw choroby - wysypka bostońska. Są to nieswędzące plamki i grudki w kolorze łososiowym. Mają około 1 cm średnicy i pojawiają się najczęściej w jamie ustnej, rękach i nogach. Objawy najczęściej trwają około 7 dni, a ich przebieg jest zdecydowanie łagodniejszy u dzieci.

Bostonka to choroba często mylona z ospą wietrzną. Choroby można odróżnić dzięki lokalizacji pęcherzyków. W przypadku ospy pęcherze pojawiają się na skórze twarzy, głowy i dłoni, a po ich pęknięciu pojawiają się strupki.

Leczenie choroby bostońskiej - bostonki

Bostonka to choroba, która zazwyczaj ma dość łagodny przebieg, a objawy najczęściej po kilku dniach znikają samoistnie. Bardzo ważne jest odkażanie pęcherzyków pudrem wysuszającym lub gencjaną. W razie potrzeby można także zażywać leki przeciwbólowe lub przeciwgorączkowe. Chorzy powinni dużo odpoczywać i pić napoje chłodzące. Pod żadnym pozorem nie można rozdrapywać owrzodzeń i wysypki, może to doprowadzić do nadkażenia bakteryjnego.