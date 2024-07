Choroba bostońska i ospa wietrzna czasem są ze sobą mylone. Podstawowym objawem w obydwu chorobach jest wysypka, jednak pojawia się w innych miejscach.

Reklama

Właściwa diagnoza jest kluczowa, ponieważ inaczej postępuje się w przypadku ospy, a inaczej choroby bostońskiej.

Choroba bostońska

Wirus wywołujący chorobę po raz pierwszy został zaobserwowany i opisany w Bostonie. Przenosi się drogą kropelkową i pokarmową. Aby zapobiec zakażeniu, należy często myć ręce.

Zobacz także

Podstawowym objawem bostonki jest wysypka – początkowo w postaci czerwonych plamek, później bolesnych pęcherzy. Pojawiają się one jedynie na dłoniach, stopach i w ustach. Może im towarzyszyć gorączka, ból gardła i złe samopoczucie.

Nie stosuje się leków przeciwko wirusowi, a jedynie przeciwgorączkowe i przeciwbólowe. Wysypka znika samoistnie po około 10 dniach. Możliwe powikłania choroby bostońskiej to odwodnienie, wirusowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zakażenie bakteryjne.

Ospa wietrzna

Ta choroba wieku dziecięcego, nazywana jest również wiatrówką, ponieważ przenoszona jest drogą kropelkową. Przy ospie wietrznej początkowo dziecko może czuć się przez kilka dni źle i mieć obawy podobne jak przy przeziębieniu. Może się pojawić gorączka i katar, a dopiero po dwóch dniach wysypka – najpierw na tułowiu, potem rozsiana na całym ciele.

Leczenie ospy wietrznej polega na łagodzeniu swędzenia, ale istotny jest kontakt z lekarzem, który zdecyduje czy konieczne jest zastosowanie leku przeciwwirusowego lub hospitalizacji. Zdarza się to zwłaszcza w przypadku ciężkiego przebiegu choroby.

Po przebyciu ospy wietrznej możliwe są powikłania – najczęściej zakażenie bakteryjne wykwitów ospowych, które może prowadzić do powstawania blizn. Do rzadszych, ale bardziej groźnych, należą zapalenie płuc, półpasiec, a nawet zapalenie opon mózgowych. Po przebyciu ospy organizm uodparnia się na nią. Dostępne są szczepienia przeciwko ospie, ale mimo wysokiej skuteczności nie występują w obowiązkowym kalendarzu szczepień. Szczepionkę przyjmuje się w trzech dawkach. Pierwszą dawkę można podać od 9 miesiąca do 12 roku życia, następnie po ukończeniu 13 roku życia należy w odstępie przynajmniej 6 tygodni podać kolejne dwie dawki szczepionki.

Różnice pomiędzy chorobą bostońską a ospą wietrzną

Podstawowa różnica między chorobą bostońską a ospą wietrzną to lokalizacja wysypki. W przypadku bostonki wysypka obejmuje jedynie dłonie, stopy i usta (na przykład w postaci nadżerek), rzadziej genitalia i pośladki. Ospa wietrzna pojawia się najpierw na tułowiu, a potem rozsiewa się na całym ciele. Obie choroby są wywoływany przez inne wirusy – bostonkę wywołuje wirus Coxsackie A16, a ospę wietrzną wirus ospy. Ospa wietrzna rozwija się w organizmie o wiele dłużej niż choroba bostońska, ponieważ aż 2-3 tygodnie od momentu zakażenia. W przypadku drugiej choroby objawy pojawiają się już po 2-3 dniach. Raz przebyta ospa uodparnia na całe życie, w przeciwieństwie do bostonki, którą aktywują różne wirusy. Inaczej przebiega także leczenie – choroba bostońska mija po 10 dniach, natomiast w przypadku ospy wskazana jest wizyta u lekarza, ponieważ czasem należy przyjmować dodatkowe leki.