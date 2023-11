Obchody Chińskiego Nowego Roku rozpoczynają się pod koniec stycznia i trwają kilka dni. Rok 2020 w kalendarzu księżycowym będzie rokiem Metal Szczura - osoby urodzone w tym roku będą optymistami i skąpcami. Jakie są najpopularniejsze zwyczaje i przesądy Chińskiego Nowego Roku?

Chiński Nowy Rok - kiedy wypada w 2020 roku?

Chiński Nowy Rok 2020 zaczynia się z dniem 25 stycznia, a kończy 11 lutego przyszłego roku. Obchody rozpoczynają się Świętem Wiosny, które otwiera Złoty Tydzień. W tym roku 25 stycznia wypada w sobotę. Chiński Nowy rok trwa aż do 30 stycznia i jest uznawany za święto narodowe.

Księżycowy Nowy Rok jest obchodzony nie tylko w Chinach, ale również w takich państwach jak Hongkong, Singapur, Wietnam, Tajlandia, Tajwan, Malezja i Filipiny. W zależności od kraju świętowanie trwa od 1 do aż 6 dni (Wietnam, Tajwan).

Symbolika Chińskiego Nowego Roku 2020 - rok Metal Szczura

Chiński rok 2020 będzie rokiem Metal Szczura, ten rok jest pod znakiem Świni Ziemi. Szczur jest pierwszym ze znaków chińskiego horoskopu, według przypowieści to właśnie on jako pierwszy dotarł do Nefrytowego Cesarza. 25 stycznia jest nie tylko początkiem roku Szczura, ale również początkiem miesiąca pod znakiem tygrysa ziemi.

Osoby urodzone w roku Szczura charakteryzują się wrodzoną empatią, optymizmem i energią. Jednakże cechują się także upartością. Dodatkowo są niezwykle oszczędne w kwestiach finansowych, a niekiedy nawet skąpe.

Chiński Nowy Rok - zwyczaje

Najpopularniejszym noworocznym zwyczajem jest dekorowanie domów i ulic na kolor czerwony, a także noszenie ubrań w tej barwie. Podobnie jak w innych krajach popularne jest puszczanie petard i fajerwerków. Bardzo często wręcza się młodym ludziom koperty z pieniędzmi lub inne podarunki. Ulice są pełne ludzi, podziwiających tradycyjny taniec Lwa i Smoka, wykonywany przez akrobatów.

W Wigilię Nowego Roku organizowana jest uroczysta kolacja dla wszystkich członków rodziny. Zwyczajowo podawane jest 8 dań, najczęściej są to:

ryba,

chińskie pierożki,

makaron,

ciasteczka ryżowe,

owoce.

Chiński Nowy rok wiąże się z wieloma przesądami, które wprowadzają wiele zakazów. W tym czasie nie można między innymi: ścinać włosów, używać ostrych narzędzi, sprzątać czy brać leków, a także dawać w prezencie jabłek i zegarków.