Bungee fitness są to zajęcia przypominające nieco trening na taśmach TRX. W trakcie treningu wykorzystuje się elastyczne liny. Każdy uczestnik zajęć zakłada uprząż i wykonuje wyskoki, biegi oraz loty. Dzięki ćwiczeniom wzmacnia się całe ciało.

Reklama

Bungee fitness to trening, który wywodzi się z Azji. Co ciekawe, większość osób uprawiających ten sport i prowadzących zajęcia to mężczyźni. Jest to fenomen w świecie fitnessu zdominowanego przez panie.

Na czym polega bungee fitness?

Bungee fitness składa się z ćwiczeń na elastycznych linach. Podobnie jak taśmy TRX wykorzystują one siły grawitacji. Każdy z uczestników zakłada uprząż i jest podpinany bądź samodzielnie podpina się do liny za pomocą karabinka wspinaczkowego. W niektórych klubach oprócz uprzęży są też używane spodenki z pianki neoprenowej. Mają one na celu zapobiegnięcie tworzeniu się otarć. Brak spodenek oznacza, że uprząż jest na tyle wygodna i komfortowa w użyciu, że podrażnienia nie powstają. Zajęcia są dostosowywane do możliwości ćwiczących. To dynamiczny sport, w którym przeważają biegi, wyskoki i loty. Dla początkujących najlepsze będą bujanie biodrami i przysiady z wykorzystaniem liny. Osoby, które mają dobrą kondycję i sporą wytrzymałość siłową mogą wykonywać np. pompki, stania na rękach i dynamiczne sekwencje będące połączenie wielu ćwiczeń wykorzystywanych w tradycyjnym fitnessie. Latanie na bungee wymaga napięcia całego ciała, które powinno zostać utrzymane w linii prostej. Odpowiednia postawa ułatwi też wykonywanie praktycznie wszystkich ćwiczeń.

Reklama

Bungee fitness – efekty

Do treningu bungee fitness zaangażowane jest całe ciało. Każda partia zostaje wzmocniona, a dzięki regularnemu udziałowi w zajęciach cała sylwetka staje się szczuplejsza. Szczególnie widoczne są efekty w okolicach ud i pośladków. Dotyczy to zajęć, na których są wykorzystywane spodenki. Zwiększają one bowiem ciepłotę ciała, a tym samym przyczyniają się do szybszego usuwania produktów przemiany materii, m.in. do spalania tkanki tłuszczowej. Przez cały czas trwania treningu, czyli w ciągu około godziny, ćwiczący powinni angażować gorset mięśniowy, napinając tzw. core, czyli centrum. Składa się ono z mięśni głębokich odpowiadających za prawidłową postawę oraz zapobiegających bólom kręgosłupa, szczególnie w odcinku lędźwiowym. Podobnie jak trening na trampolinie, tzw. jumping fitness, daje wiele radości. Bungee fitness można wypróbować w większych miastach Polski. Udział w pojedynczych zajęciach to koszt około 20 złotych. Za cały karnet należy zapłacić od 90 do 140 zł w zależności od liczby treningów, w których chce się uczestniczyć w ciągu miesiąca.