Fasolę, namoczoną dzień wcześniej, gotuje się około 1,5 godziny, dodając kolejno składniki na gulasz. Potrawa rodem z Brazylii, wystarczy na obiad dla całej rodziny. Oprócz fasoli, ważnymi składnikami dania są: kiełbasa, marchewka, papryka, ryż oraz czosnek.

Gulasz z fasoli nazywany jest feijoada. W Brazylii uznawany jest za potrawę narodową. Głównie przygotowuje się go z czarnej lub czerwonej fasoli, ale do przepisu można wykorzystać białą. Warto pamiętać, aby dzień przed gotowaniem zalać fasolę litrem zimnej wody. Minimalny czas namaczania to 12 godzin.

Potrzebujesz:

dużego garnka,

sitka,

praski do czosnku,

patelni,

rondla (do ugotowania ryżu).

Składniki (na 6 porcji):

opakowanie suszonej fasoli (500 gramów),

opakowanie mrożonej marchewki krojonej w kostkę (450 gramów),

200 gramów kiełbasy (rodzaj wedle uznania, może być np. wiejska),

2 torebki białego ryżu,

2 cebule,

4 ząbki czosnku,

1 czerwona lub żółta papryka,

pół pęczka natki pietruszki,

3 łyżki oliwy z oliwek,

szczypta soli,

szczypta pieprzu,

szczypta kminku.

Czas przygotowania: około 2 godziny

Poziom trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

Namoczoną dzień wcześniej fasolę opłucz w wodzie i przełóż do dużego garnka.

opłucz w wodzie i przełóż do dużego garnka. Dodaj kiełbasę pokrojoną w plasterki i czosnek przeciśnięty przez praskę.

Zalej całość 2 litrami wody i gotuj około 1,5 godziny na małym ogniu.

Cebulę i paprykę pokrój w kostkę.

Rozgrzej olej na patelni, dodaj pokrojone warzywa i zamrożoną marchewkę.

Dopraw solą, pieprzem i kminkiem.

Duś całość pod przykryciem około 5 minut.

Przełóż warzywa z patelni do fasoli.

Ugotuj ryż według instrukcji na opakowaniu i dodaj do garnka z gulaszem.

Dodaj natkę pietruszki.

Wymieszaj całość i gotowe.

Smacznego!

Gulasz można jeść sam, albo podawać z surówką. Wystarczy kilka świeżych marchewek, sok z cytryny, szczypta soli oraz cukru. Gulasz będzie dobrze smakować także z sałatką z zielonej sałaty.