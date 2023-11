Na bożonarodzeniowym stole pojawiają się rozmaite potrawy i desery. Do niektórych z nich, np. do krokietów i ciast dodawane są produkty nabiałowe, które są przeciwwskazane przy nietolerancji laktozy. Wystarczy jednak zmodyfikować przepisy, aby otrzymać równie smaczne i bezpieczne dla wszystkich domowników dania i desery.

Święta Bożego Narodzenia u osób z nietolerancją laktozy wiążą się z koniecznością zrezygnowania z potraw zawierających w swoim składzie mleko lub inny rodzaj nabiału. Przeciwwskazanymi deserami są m.in. tradycyjny sernik czy ciasta z kremami.

Święta z nietolerancją laktozy – czego nie wolno jeść?

Nietolerancja laktozy polega na nieprawidłowej reakcji organizmu na cukier mleczny. Jej przyczyną jest niedobór lub brak enzymu – laktazy – który odpowiada za trawienie, czyli rozkład laktozy. Schorzenie to objawia się dolegliwościami ze strony przewodu pokarmowego, które pojawiają się po spożyciu produktów nabiałowych. Charakterystycznymi symptomami nietolerancji laktozy są: biegunki, bóle brzucha, nudności, wymioty, wzdęcia, uczucie przelewania w jamie brzusznej oraz kolki u niemowląt. Osoby z nietolerancją laktozy muszą stosować odpowiednią dietę opartą na wyeliminowaniu z żywienia cukru mlecznego. Laktoza poza mlekiem i produktami nabiałowymi może wystąpić również w innych produktach – naleśnikach, krokietach, pieczywie, mięsach (np. w pasztetach, parówkach, kiełbasach) oraz słodyczach (np. w kremach, lodach, budyniach, batonach, czekoladzie mlecznej), a przede wszystkim w domowych, słodkich wypiekach, do których dodawane są mleko, sery, śmietanki. Ważne jest, by osobie nietolerancją laktozy nie podarować jako prezent pod choinkę różnych słodkości zawierających cukier mleczny. Warto więc dokładnie zapoznać się ze składem określonego produktu zamieszczonym na opakowaniu. Jednym z tradycyjnych deserów pojawiających się na bożonarodzeniowym stole jest sernik. Tradycyjny przepis zakłada dodatek sera twarogowego, śmietanki oraz sera, czyli produktów przeciwwskazanych przy nietolerancji laktozy.

Święta z nietolerancją laktozy – produkty bez laktozy

Boże Narodzenie bez laktozy wymaga starannego przemyślenia jakie potrawy oraz desery mogą pojawić się na świątecznym stole. Do ciast zamiast zwykłego mleka należy dodawać np. mleko roślinne. W sklepach dostępne są również produkty o obniżonej zawartości laktozy. Osoby z nietolerancją laktozy mogą spożywać fermentowane napoje mleczne, czyli kefiry, maślanki, jogurt naturalny). Produkty bez laktozy, które mogą pojawić się na świątecznym stole i nie będą stanowić niebezpieczeństwa dla osób z nietolerancją cukru mlecznego to m.in.: wegański sernik, ciasta bez kremów na bazie mleka krowiego, potrawy mięsne, produkty pełnoziarniste (np. pieczywo).

Przepis na sernik z tofu

Składniki:

750 g miękkiego tofu,

500 ml mleka kokosowego,

2/3 szklanki cukru pudru,

4 łyżeczki (10 g) agaru (substancja żelująca),

aromat cytrynowy.

Składniki na polewę truskawkową:

300 g truskawek mrożonych,

2 łyżki cukru pudru,

1 łyżeczka agaru.

Składniki na spód:

pokruszone ciasteczka

Sposób przygotowania:

Pokrusz ciasteczka i wymieszaj z kilkoma łyżkami mleka roślinnego. Rozłóż na dnia wysmarowanej tłuszczem tortownicy.

W garnku zagotuj mleko z cukrem pudrem i agarem. Całość dokładnie wymieszaj i doprowadź do wrzenia.

Tofu i mleko z agarem włóż do misy od blendera. Miksuj, aż do uzyskania jednolitej masy. Gotową masę wylej na spód z ciasteczek. Wyrównaj powierzchnię. Tortownicę wstaw do lodówki.

Do blendera włóż rozmrożone truskawki, cukier puder i agar. Miksuj na gładką masę. Przelej do garnka i zagotuj, ciągle mieszając, aby nie powstały grudki. Przestudzoną polewę wylej na sernik. Całość odstaw do wystudzenia.

Smacznego!