Piotr Stramowski jest jednym z największych przystojniaków polskiego kina. Gra efektownych twardzieli, do którego wzdychają liczne panie (on sam jednak wzdycha tylko do swojej jedynej Kasi Warnke). Wystilizowana nonszalancja w połączeniu z niezobowiązującą elegancją... Do kogoś takiego nie pasuje miejski hatchback, czy rodzinne kombi. Taki facet potrzebuje odpowiednio luksusowego i efektownego, najlepiej sportowego samochodu. Paparazzi spotkali go właśnie w aucie spełniającym te warunki w 100-procentach. To BMW i8 coupe.

i8 to auto wyjątkowe. Nie jest może najzrywniejsze i najszybsze - 4.4 do setki nie jest aż taką rewelacją w kategorii aut sportowych. Ale potrafi zaimponować, wystarczy spojrzeć na spalanie - w cyklu mieszanym wartość deklarowana przez producenta to 1.9 litra na 100 km! Tak, właśnie tyle.

Samochód napędzają dwa silniki. 1.5-litrowy spalinowy o mocy 231 koni i 143-konny silnik elektryczny. Maksymalna prędkość na tym drugim to 120 km/h, na pierwszym - 250. Linia nadwozia? To zawsze kwestia gustu, ale sportowa sylwetka hybrydy może się podobać. Szczególnie w krystalicznie białym kolorze z błękitnimi wstawkami, którymi jeździ aktor.

Cena BMW i8? No cóż, nie jest mała. Auto kosztuje 637 tys. zł. Do tego dochodzą opcje wyposażenia wnętrza i kolory... Czy Piotr Stramowski kupił auto? Raczej nie, na karoserii widać bowiem naklejki firmy oferującej luksusowe auta w abonamencie. Ale i to nie jest tania zabawa. Podstawowy pakiet na 30 dni to 40 tys. zł.

Piotr znany jest z zamiłowania do pięknych, sportowych aut - zobaczcie go w czerwonym Ferrari za ponad milion złotych! Czego można chcieć więcej...